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今脊髓損傷者全國運動大會開幕 400名選手參賽

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安（右）帶領手搖車車隊揭開「第20屆脊髓損傷者全國運動大會」序幕。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安（右）帶領手搖車車隊揭開「第20屆脊髓損傷者全國運動大會」序幕。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府及社團法人屏東縣脊髓損傷協會共同合辦的「第20屆脊髓損傷者全國運動大會」於今天上午在屏東仁愛國小舉行開幕典禮，本次賽事分別由來自全國不同縣市的400名選手參賽。屏東縣長潘孟安也表示，今年是屏東運動年，繼全中運之後，本次活動也為身障者搭建可容納300台的輪椅木棧平台，讓選手能在演唱會時享有通行無阻的選手之夜。

「第20屆脊髓損傷者全國運動大會」比賽項目，包括個人賽的輪椅男女混合桌球、鉛球、鏢槍、鐵餅、輪椅競速、障礙賽等6大項目；團體賽有地板滾球、輪椅400M競速接力、800M競速接力等3大項目；同時也特別安排了輪椅體驗的趣味競賽，有龍鳳搶珠、吹箭、趣味九宮格、飛鏢、定點投籃、飛盤擲準、槌球過門、趣味套圈圈等趣味競賽體驗。

本次活動，分別來自全國各縣市約400名選手參賽，潘孟安也帶領手搖車車隊揭開序幕，並體驗輪椅擊劍與投籃，潘表示，坐在輪椅上參與運動「真的非常不容易！」，且每位選手能在輪椅上揮汗競技爭取榮耀，真的令人相當敬佩。

潘孟安還說，今年是屏東運動年，繼全中運之後，本次活動也為身障者搭建可容納300台的輪椅木棧平台，讓選手享有通行無阻的選手之夜。

「第20屆脊髓損傷者全國運動大會」選手之夜，將於今晚6時30分在縣立體育館前草地舉行，將由藝人巴鈺主持，更邀請趙傳、周蕙、蕭煌奇、小提琴家康妮媚外，還有視障鋼琴家黃裕翔、小蝦米視障人聲樂團、輪椅舞者郭文生與黃薏蓉等人登台演出。

屏東縣長潘孟安出席「第20屆脊髓損傷者全國運動大會」開幕典禮。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安出席「第20屆脊髓損傷者全國運動大會」開幕典禮。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安（右）體驗輪椅擊劍。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安（右）體驗輪椅擊劍。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 身障者 潘孟安

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