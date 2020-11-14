國巨大發三廠今動土 將投入200多億創造數千工作機會

國巨（2327）高雄大發三廠今早動土，是台商返台的指標型投資案，預計將投入200多億資金，帶來數千個工作機會，國巨董事長陳泰銘也宣布回台擴大投資高階生產基地及全球研發中心，展現根留台灣，佈局全球的決心。

今早包括高雄市長陳其邁、經濟部長王美花、成大校長蘇慧貞、工業局長呂正華等嘉賓均參與剪綵；陳泰銘表示，國巨2018年取得高雄大工業區土地設廠，2019年初響應「台商回台投資行動方案」，同年12月簽署橋科進駐投資意向書。為滿足全球客戶的需求及長期訂單增長，國巨利基型及高端產品的產能擴大在台生產，未來將有6成的產能留在台灣。

陳其邁說，他與陳泰銘董事長是雄中學長、學弟關係，本來就非常熟識，全球產業鏈正在重組，而國巨在被動元件部分是全球頂尖廠商，他在行政院服務期間，國巨即配合投資台灣三大方案投入300多億，其中大發這個廠約投入200億，可創造1800個就業機會。在橋科，國巨也預約2萬5千坪左右土地因應擴廠需求，「所以我們做好準備，歡迎世界級的大廠來高雄投資」。