快訊

台鐵區間車南港站傳3次爆炸聲 乘客：看見火光太恐怖了

綠委提案逼改黨徽 國民黨：國徽是依循國民黨黨徽設計

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國巨大發三廠今動土 將投入200多億創造數千工作機會

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
響應回台投資，國巨大發三廠今早動土，將投入200多億資金，創造數千個工作機會。記者王昭月／攝影
響應回台投資，國巨大發三廠今早動土，將投入200多億資金，創造數千個工作機會。記者王昭月／攝影

國巨（2327）高雄大發三廠今早動土，是台商返台的指標型投資案，預計將投入200多億資金，帶來數千個工作機會，國巨董事長陳泰銘也宣布回台擴大投資高階生產基地及全球研發中心，展現根留台灣，佈局全球的決心。

今早包括高雄市長陳其邁、經濟部長王美花、成大校長蘇慧貞、工業局長呂正華等嘉賓均參與剪綵；陳泰銘表示，國巨2018年取得高雄大工業區土地設廠，2019年初響應「台商回台投資行動方案」，同年12月簽署橋科進駐投資意向書。為滿足全球客戶的需求及長期訂單增長，國巨利基型及高端產品的產能擴大在台生產，未來將有6成的產能留在台灣。

陳其邁說，他與陳泰銘董事長是雄中學長、學弟關係，本來就非常熟識，全球產業鏈正在重組，而國巨在被動元件部分是全球頂尖廠商，他在行政院服務期間，國巨即配合投資台灣三大方案投入300多億，其中大發這個廠約投入200億，可創造1800個就業機會。在橋科，國巨也預約2萬5千坪左右土地因應擴廠需求，「所以我們做好準備，歡迎世界級的大廠來高雄投資」。

國巨大發三廠動土後，陳其邁表示，未來會在亞洲新灣區打造台灣第一個端對端，最完整的5G AIOT試驗場域，昨天他已跟一些國內外大型的5G AIOT廠商，包括電信營運商、系統整合業者，還有雲端的提供者座談會，11月底請大家拭目以待。

國巨董事長陳泰銘表示，大發廠啟建後，未來國巨有六成的產能會留在台灣。記者王昭月／攝影
國巨董事長陳泰銘表示，大發廠啟建後，未來國巨有六成的產能會留在台灣。記者王昭月／攝影
國巨大發三廠今早動土，冠蓋雲集。記者王昭月／攝影
國巨大發三廠今早動土，冠蓋雲集。記者王昭月／攝影

陳其邁 台商 行政院

延伸閱讀

丁怡銘掀牛肉麵風暴 陳其邁：發言要忠於事實不要犯錯

高市中區資收廠 5年內停燒垃圾

藍營議會黨團籲市府拒瘦肉精 陳其邁：尊重中央

爭取職棒明年到澄清湖球場比賽 陳其邁率3副市長力爭

相關新聞

國巨大發三廠今動土 將投入200多億創造數千工作機會

國巨（2327）高雄大發三廠今早動土，是台商返台的指標型投資案，預計將投入200多億資金，帶來數千個工作機會，國巨董事長...

台南這項PK高雄略勝一籌？虱目魚被推薦當「市魚」

日前各縣市掀起肉燥飯炫風，台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁還因此決定辦爭霸賽，不過，台南市漁民權益促進會指出，虱目魚在台灣...

金大外籍生首次體驗「藍色公路」 看到四川變臉秀超嗨

金門「藍色公路」遊程超夯！金門大學為讓外籍學生融入金門在地生活，並體驗獨特的海上風光，日前由國際暨兩岸事務處與金廈海運公...

警方針對萬丹易肇事路口會勘 研擬改善交通工程

根據107年至109年交通事故統計資料分析，萬丹鄉共有四處肇事路口，其中以違反號誌、速度、轉彎與直行碰撞案件居多。因此，...

老菜新吃 高雄這家餐廳燒鴨宴得3天前預訂

瞄準尾牙等宴會市場，獲全台經典特色台菜餐廳殊榮的「老新台菜」九如創始店，推出限定「干邑火焰櫻桃燒鴨宴」，嚴選櫻桃鴨低溫烘...

車城四重溪泡湯賞夜美景 擲聖杯送土地公招財金幣

屏東車城四重溪溫泉觀光季上周展開，在熱呼呼的「美人湯」、溫泉公園入夜後浪漫璀璨的桃紅燈海和旋轉木馬外，縣府勞動暨青年發展...

金門爺奶集訓 重現國慶閱兵

金門縣政府發出「2020金門老兵召集令」，不少老兵帶家人重返金門，金門縣國慶閱兵自衛隊促進會號召昔日隊員參與遊行，重現國...

佳冬歷史建築 蕭屋洋樓下月修繕

屏東縣佳冬鄉六根村古蹟、古厝多，其中具86年歷史的蕭屋洋樓，融合西洋古典與日式和風建築風格，在佳冬聚落群中獨樹一格，去年...

農會總幹事候聘 王金平前秘書登記

農會總幹事候聘登記昨截止，立法院前院長王金平前秘書蘇莚修挑戰高市湖內農會總幹事曾國順，林園與六龜現任總幹事退休，改推兒女...

高市60替代役男 救護演訓

高雄市「109年替代役備役役男演訓召集」昨在高雄市婦幼青少年活動中心舉行，60名替代役男接受心肺復甦術、自動體外心臟電擊...

高市中區資收廠 5年內停燒垃圾

高雄市中區資源回收廠87年運轉至今近22年，周邊三民、仁武、鳥松等區居民多次要求除役，未獲市府具體回應，高雄市長陳其邁昨...

想找工作注意了！金門縣府將招募300位臨時工

金門縣府的800壯士又來了！金門縣政府實施具有公法救助性質的短期臨時工計畫，明年將提供300個按日計酬的臨時工名額，協助...

熱門新聞

邀雲林「誠信碗粿」父女赴沙鹿擺攤 顏清標霸氣送50條蘿蔔粿

台灣民俗村昔日面貌沒了！已夷為平地將開發為工業區

淡海輕軌藍海線明通車 有吃有玩

苗栗各農會下屆總幹事登記截止 候聘名單「女力報到」

台中捷運通車有何影響？網指2點成長改善 加碼曝光房市熱區

嘉縣農會鄉鎮市農會總幹事22人登記 番路爆冷沒人登記

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。