台南這項PK高雄略勝一籌？虱目魚被推薦當「市魚」

日前各縣市掀起肉燥飯炫風，台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁還因此決定辦爭霸賽，不過，台南市漁民權益促進會指出，虱目魚在台灣有400多年歷史，堪稱「台灣第一魚」，台南虱目魚養殖面積、產量更占全台第一，相信台南、高雄兩大市長在虱目魚項目PK，黃偉哲略勝一籌，虱目魚最有資格作為台南市「市魚」。

今天因疫情關係，導致魚價崩盤，漁權會理事長郭瑞昌表示，台南虱目魚產業文化季系列活動剛落幕，虱目魚產業與在地藝術文化結合推廣也已行之多年，黃偉哲甚至扮演推廣大使，賣力行銷這條「台南人的家魚」。

虱目魚養殖主要集中在台南、高雄地區，養活西濱沿海許多家庭，漁權會指出，虱目魚可以作為台南市「市魚」有5大理由，包括歷史地位最具權威，鄭成功初登鹿耳門時，漁民獻以此魚，鄭問「什麼魚」，後人就說國姓爺賜此魚「什麼魚」，諧音「虱目魚」，另有一稱「國姓魚」，也是為感念國姓爺而來。

再者，荷蘭時代引進虱目魚苗人工養殖至今，養殖時間最悠久；虱目魚料理店家以台南密度最高；台南的虱目魚養殖面積達4980公頃，產量約2萬4千噸，占全台第一，年產值約17億元；虱目魚可全魚應用，台南開發不少虱目魚產品。

郭瑞昌說，虱目魚面臨「3老」，養魚、吃魚、認識虱目魚的都是老人為主，為了讓年輕人認同虱目魚，倡議虱目魚作為「市魚」絕對是當仁不讓，雖然虱目魚的美好滋味不分台南、高雄，但南高兩市長綜觀PK虱目魚項目時，黃偉哲還是會獨占鰲頭。