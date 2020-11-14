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金大外籍生首次體驗「藍色公路」 看到四川變臉秀超嗨

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金大國際暨兩岸事務處與金廈海運公司共同舉辦「金廈藍色公路」海上之旅，免費提供學生搭乘遊艇出海體驗。圖／金大提供
金大國際暨兩岸事務處與金廈海運公司共同舉辦「金廈藍色公路」海上之旅，免費提供學生搭乘遊艇出海體驗。圖／金大提供

金門「藍色公路」遊程超夯！金門大學為讓外籍學生融入金門在地生活，並體驗獨特的海上風光，日前由國際暨兩岸事務處與金廈海運公司共同舉辦「金廈藍色公路」海上之旅，免費提供學生搭乘遊艇出海體驗，共計有65名TEEP（外國優秀青年來臺實習計畫）學員與外籍生參加，學生們欣賞了美麗的金廈海域景致，都非常開心，直說真的好美。

據了解，這次活動從水頭碼頭登船開始，學生們對船內舒適的空間與座位感到驚艷，船公司還貼心準備豐盛的西式餐點，以Buffet方式開放乘客取食。出海之後，沿途飽覽海上風光，復興嶼、猛虎嶼，以及知名的大膽、二膽島都進入眼簾。並欣賞「國境之西」的美麗夕陽，與眺望廈門夜景、燈光秀。

主辦單位還安排精彩的魔術與四川變臉表演，許多外籍生第一次近距離觀看此類表演，都顯得非常開心、興奮，現場掌聲和歡樂聲不斷。

金大校長陳建民表示，該校非常重視外籍學生的學習權益，除提供高額的獎助學金、課業和生活等方面的輔導，並經常舉辦認識在地環境和人文活動，以幫助這群在疫情期間遠離故鄉親人的外籍生，能在歷經半個月的檢疫隔離和各種調適後，繼續專心向學、認真學習。陳建民說，期盼藉由此次活動的舉辦，讓外籍生見識金門獨特的島嶼風光，並領略當地友善、多元的社區環境，增進其學習和關懷地方發展。

金大表示，這場藍色公路之旅，不僅讓外籍生飽覽金門海岸景觀和金廈海域各離島的美麗風光，也充分領略到金廈之間便捷的交通，航程中，印尼生也即興表演印尼傳統舞蹈，並邀請在場嘉賓和同學上場共舞，氣氛非常熱絡。

金廈海運公司創辦人楊肅元與學生一同開心出遊，並解說金廈海域之美。圖／金大提供
金廈海運公司創辦人楊肅元與學生一同開心出遊，並解說金廈海域之美。圖／金大提供
金大外籍生首次體驗「藍色公路」，直說好好玩！圖／金大提供
金大外籍生首次體驗「藍色公路」，直說好好玩！圖／金大提供
主辦單位在遊程中安排精彩的魔術與四川變臉表演，許多外籍生第一次近距離觀看此類表演，都顯得非常開心、興奮。圖／金大提供
主辦單位在遊程中安排精彩的魔術與四川變臉表演，許多外籍生第一次近距離觀看此類表演，都顯得非常開心、興奮。圖／金大提供

金門 外籍生 印尼

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