警方針對萬丹易肇事路口會勘 研擬改善交通工程

根據107年至109年交通事故統計資料分析，萬丹鄉共有四處肇事路口，其中以違反號誌、速度、轉彎與直行碰撞案件居多。因此，屏東縣政府警局、交通隊、屏東分局會同道路主管機關，共同到萬丹鄉88快速道路橋下平面道路以及多處路口會勘，並研擬增設固定測速照相桿、跳動路面設備與封閉部分路口減少車輛交會時造成事故的機會。

為降低交通事故發生率，提升用路人安全，屏東縣政府警局、交通隊、屏東分局會同道路主管機關，共同到萬丹鄉88快速道路橋下平面道路以及多處路口會勘。

根據2018年至2020年萬丹鄉易肇事路口統計資料，經分析分別為，萬順路與崙頂路口、萬順路與南北路口、萬順路與保香路、下廓路、新社路口及萬順路與中興路口，肇因以違反號誌、超速、轉彎與直行碰撞居多。

經會勘，將研議於萬順路與崙頂路口，增設固定測速照相桿及增設跳動路面設備減速；萬順路與南北路口，增設預警牌面，用以提醒用路人行經路口應注意行駛，至於萬順路與保香路、下廓路、新社路口，因該路口有多個不對稱岔路，將採小路口封閉，減少多路口車輛衝突交織。

至於萬順路與中興路口，警方考量增設闖紅燈感應線圈設備耗費較高，並朝錄影監視畫面以科技執法取締違規的方向構想，避免警力浪費。