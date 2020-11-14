聽新聞
test
0:00 / 0:00
警方針對萬丹易肇事路口會勘 研擬改善交通工程
根據107年至109年交通事故統計資料分析，萬丹鄉共有四處肇事路口，其中以違反號誌、速度、轉彎與直行碰撞案件居多。因此，屏東縣政府警局、交通隊、屏東分局會同道路主管機關，共同到萬丹鄉88快速道路橋下平面道路以及多處路口會勘，並研擬增設固定測速照相桿、跳動路面設備與封閉部分路口減少車輛交會時造成事故的機會。
為降低交通事故發生率，提升用路人安全，屏東縣政府警局、交通隊、屏東分局會同道路主管機關，共同到萬丹鄉88快速道路橋下平面道路以及多處路口會勘。
根據2018年至2020年萬丹鄉易肇事路口統計資料，經分析分別為，萬順路與崙頂路口、萬順路與南北路口、萬順路與保香路、下廓路、新社路口及萬順路與中興路口，肇因以違反號誌、超速、轉彎與直行碰撞居多。
經會勘，將研議於萬順路與崙頂路口，增設固定測速照相桿及增設跳動路面設備減速；萬順路與南北路口，增設預警牌面，用以提醒用路人行經路口應注意行駛，至於萬順路與保香路、下廓路、新社路口，因該路口有多個不對稱岔路，將採小路口封閉，減少多路口車輛衝突交織。
至於萬順路與中興路口，警方考量增設闖紅燈感應線圈設備耗費較高，並朝錄影監視畫面以科技執法取締違規的方向構想，避免警力浪費。
屏東警分局表示，透過改善交通工程與違規取締雙管齊下的方式，盼能降低各類交通事故發生，屏東警分局將持續改善轄內各路段道路工程，以創造更安全的交通環境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言