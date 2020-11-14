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老菜新吃 高雄這家餐廳燒鴨宴得3天前預訂

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
主廚將人頭馬干邑白蘭地淋上後，櫻桃鴨在焰火中燒烤，酒香噴發。記者劉學聖／攝影
主廚將人頭馬干邑白蘭地淋上後，櫻桃鴨在焰火中燒烤，酒香噴發。記者劉學聖／攝影

瞄準尾牙等宴會市場，獲全台經典特色台菜餐廳殊榮的「老新台菜」九如創始店，推出限定「干邑火焰櫻桃燒鴨宴」，嚴選櫻桃鴨低溫烘烤鎖住肉汁，再淋上干邑白蘭地在焰火中燒烤，酒香噴發，不過饕客想要品嘗，得3天前預約。

老新台菜九如創始店歷經兩個多月改裝後，以摩登復古姿態重現，菜色上除發揮老派台味風格，並展開「台味復興」計畫，今年冬季就以創新烹調手法推出台式燒鴨宴，挑戰饕客味蕾。

傳藝廚師賴寶元說，台式燒鴨跟北京烤鴨做法不同，台式燒鴨脆皮下的肉質細膩入味，不必沾醬，一般北京烤鴨則是酥皮。這次店內推出的燒鴨，融合法式料理作法，加入白蘭地燒烤，白蘭地與鴨肉味道契合，讓這道老菜呈現新風味。

燒鴨宴可做到一鴨三吃，其中「經典鴨肉虎皮包」，刈包皮加入竹炭做成虎紋，視覺更見創意，夾入酒香燒鴨、香蔥，再佐以特製麻辣醬，麻而不辣，口味絕妙。「頂上濃郁鴨白湯」取鴨骨熬煮8小，煮到鴨髓溢出，吃得到食材美味也喝得到鴨隻精華。「爆炒鍋氣鴨絲鬆」以大火快炒鴨絲與陳年老菜脯，香氣撲鼻，再搭配清爽萵苣，齒頰留香。

老新台菜這次的燒鴨宴限定九如創始店，半席五人4000元起，10人全席8000元，另有10000及海味升級版12000元宴席等選擇。記者劉學聖／提供
老新台菜這次的燒鴨宴限定九如創始店，半席五人4000元起，10人全席8000元，另有10000及海味升級版12000元宴席等選擇。記者劉學聖／提供
主廚將人頭馬干邑白蘭地淋上後，櫻桃鴨在焰火中燒烤，酒香噴發，兼具視覺與味覺享受。記者劉學聖／攝影
主廚將人頭馬干邑白蘭地淋上後，櫻桃鴨在焰火中燒烤，酒香噴發，兼具視覺與味覺享受。記者劉學聖／攝影

北京 烤鴨 菜色

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