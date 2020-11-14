老菜新吃 高雄這家餐廳燒鴨宴得3天前預訂

瞄準尾牙等宴會市場，獲全台經典特色台菜餐廳殊榮的「老新台菜」九如創始店，推出限定「干邑火焰櫻桃燒鴨宴」，嚴選櫻桃鴨低溫烘烤鎖住肉汁，再淋上干邑白蘭地在焰火中燒烤，酒香噴發，不過饕客想要品嘗，得3天前預約。

老新台菜九如創始店歷經兩個多月改裝後，以摩登復古姿態重現，菜色上除發揮老派台味風格，並展開「台味復興」計畫，今年冬季就以創新烹調手法推出台式燒鴨宴，挑戰饕客味蕾。

傳藝廚師賴寶元說，台式燒鴨跟北京烤鴨做法不同，台式燒鴨脆皮下的肉質細膩入味，不必沾醬，一般北京烤鴨則是酥皮。這次店內推出的燒鴨，融合法式料理作法，加入白蘭地燒烤，白蘭地與鴨肉味道契合，讓這道老菜呈現新風味。