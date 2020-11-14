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車城四重溪泡湯賞夜美景 擲聖杯送土地公招財金幣

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東車城四重溪溫泉季帶來泡湯和賞夜景人潮，縣府假日在舊派出開辦假日溫泉市集，匯集在地農特產和特色飲食商品外，車城福安宮並加碼贈送招財錢母金幣，擲得聖杯者可帶走1枚。記者潘欣中／翻攝
屏東車城四重溪溫泉季帶來泡湯和賞夜景人潮，縣府假日在舊派出開辦假日溫泉市集，匯集在地農特產和特色飲食商品外，車城福安宮並加碼贈送招財錢母金幣，擲得聖杯者可帶走1枚。記者潘欣中／翻攝

屏東車城四重溪溫泉觀光季上周展開，在熱呼呼的「美人湯」、溫泉公園入夜後浪漫璀璨的桃紅燈海和旋轉木馬外，縣府勞動暨青年發展處將青年學院辦學模式導入，假日下午3時至晚上9時在溫泉街舊派出開辦假日溫泉市集，匯集在地農特產和特色飲食商品外，車城福安宮並加碼贈送招財錢母紀念金幣，在市集擲得聖杯者可帶走1枚。

車城四重溪溫泉季帶來泡湯和賞夜景人潮，縣府為帶動199縣道周邊經濟發展，今年首度將青年學院辦學模式導入屏南，和車城福安宮、四重溪觀光發展協會、四重溪農業休閒園區發展協會合辦「四重溪溫泉市集」，招募15攤，都是在地的車城、牡丹鄉青年。

市集以溫泉發想設計商品，包括四重粥、荷包鹹鴨蛋、溫泉氣泡飲、溫泉茶葉蛋、溫泉咖啡、溫泉米，另有199縣道沿線的特色商品，包括野薑花吉納夫、蒲薑小龍蝦、山蘇、野菜等，還有美和科技大學寵物美容義剪、按摩、和服、浴衣、cosplay服裝租借與車城福安宮祈福卡、金箔手機貼紙、紀念金幣等。

在浪漫燈海夜景、交通接駁車和市集外，縣府今年特別推出「求婚事務所」，徵選3對幸福戀人，只要愛情故事夠精彩都可在本月22日前至官網報名，準備溫泉季文創品、新人專屬客製化夜燈及溪溫泉雙人住宿卷等超值好禮和求婚過程紀錄影片；21日還有首屆溫泉季Cosplay大賽，徵選20組參賽者詮釋最愛的角色。

溫泉季 青年 茶葉蛋

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