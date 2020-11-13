想找工作注意了！金門縣府將招募300位臨時工

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府明年將提供300個按日計酬的臨時工名額，協助失業勞工及身障者等就業弱勢族群就業，圖為去年報名踴躍情形。圖／縣府提供
金門縣政府明年將提供300個按日計酬的臨時工名額，協助失業勞工及身障者等就業弱勢族群就業，圖為去年報名踴躍情形。圖／縣府提供

金門縣府的800壯士又來了！金門縣政府實施具有公法救助性質的短期臨時工計畫，明年將提供300個按日計酬的臨時工名額，協助失業勞工及身障者等就業弱勢族群。由於先前的薪資是每日800元，坊間又稱為「800壯士」，報名作業將於11月20日上午9點到下午5點(中午不休息)、11月21日上午9點到中午12點，在金城鎮公所受理；烈嶼鄉民眾可在11月23日上午9點到中午12點在烈嶼鄉公所報名。

社會處表示，報名資格均須年滿16歲以上未滿65歲，並須設籍（含依親居留）並居住金門連續1年（含）以上。另身障者須經過就業技能檢核初評程序，評分達60分以上，始符合報名資格；未達60分，將轉銜至縣府「身心障礙者職業重建服務窗口」提供就業服務。

縣府表示，經審查符合報名資格的人員，可繼續參加今年12月1日上午9時的公開抽籤作業，地點在金城體育場（籃球場及視聽室）。抽籤當日可由本人或委託親友報到，未能報到抽籤者，逕由縣府政風或人事人員代理抽籤，當事人不得異議。

另為因應縣民的急難救助需要，酌留20個名額，其餘280名均以公開抽籤方式進用。一般身分的抽籤正取名額200名，特定身分抽籤正取名額80名，均依各用人單位分配名額分別抽出。至於備取名額，約為各用人單位分配名額的三分之一。正取及備取名單，縣府12月4日統一公布於金門日報及縣府網站。

此外，該計畫臨時工的進用期間自明年1月4日至12月31日，每月工作日以22天為限，採按日計酬，不支固定薪，每日津貼950元，臨時工與用人機關屬公法救助關係，非一般勞雇關係，不適用勞動基準法、就業保險法。臨時工到工當日即應參加勞保及健保。

金門

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