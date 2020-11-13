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金門社會福利「報你知」社會處臉書今晚8點線上直播

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府社會處今晚8點將進行網路直播，針對「社區照顧關懷據點」、「身心障礙者福利創新方案」及「建構友善托育環境」等社會福利政策議題及目前現況進行說明。記者蔡家蓁／翻攝
金門縣府社會處今晚8點將進行網路直播，針對「社區照顧關懷據點」、「身心障礙者福利創新方案」及「建構友善托育環境」等社會福利政策議題及目前現況進行說明。記者蔡家蓁／翻攝

金門以社會福利好聞名，你知道目前有什麼福利措施嗎？金門縣府社會處今天表示，為提供民眾更多元且豐富的宣導，今天晚上8點將首次以網路直播互動宣導方式進行，此次主題為「金門縣社會福利報你知」網路直播節目，將在「金門縣政府社會處FaceBook」直播，進一步提升民眾利用網路直播，接收更多社會福利資訊，節目中安排3次與觀眾互動活動，由機關出題，歡迎各位鄉親在晚上一起觀賞影片答題按讚分享，共襄盛舉。

縣府社會處處長董燊表示，社會處長期推展「長幼關懷 幸福照顧」政策願景，在老人福利服務方面，以在地老化為核心策略，結合在地社區辦理「社區照顧關懷據點」，為社區長者提供關懷訪視、電話問安諮詢、轉介服務、餐飲服務及健康促進等多元服務，期望長者能走出家裡，到社區照顧關懷據點參與服務。

董燊也說，在身心障礙者福利服務方面，社會處於今年度開辦多項創新福利服務，為地區身心障礙朋友們，提供更多元之福利服務選擇；在兒童及青少年福利服務方面，積極布建親子館及辦理托育人員訓練，期望能提供更為友善之托育環境。

縣府社會處指出，由於網路直播宣導是項新的嘗試，此次節目是建立社會福利宣導方式的新里程碑，活動將運用金門縣公益彩券盈餘分配基金，節目中由社會處處長董燊率副處長李廣榮、社會福利科長王茲繐及婦幼社工科科長李品萱等人，陸續針對「社區照顧關懷據點」、「身心障礙者福利創新方案」及「建構友善托育環境」等社會福利政策議題及目前現況進行說明，期望能將更多社會福利資訊告知各位鄉親。

金門

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