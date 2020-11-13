快訊

「永春都更案」近完工！釘子戶堅持到底 網友：最後竟變這樣？

拜登欲重振美聲望地位 傳考慮找希拉蕊當駐聯合國大使

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不讓古蹟巡禮只是走馬看花 客庄解說員帶你細細品味

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東佳冬鄉六根村被譽為「活的博物館」，短短1公里的老街涵蓋6處古蹟和歷史建築，圖為整修後的張家商樓。圖／讀者提供
屏東佳冬鄉六根村被譽為「活的博物館」，短短1公里的老街涵蓋6處古蹟和歷史建築，圖為整修後的張家商樓。圖／讀者提供

屏東佳冬鄉六根村被譽為「活的博物館」，短短1公里的老街涵蓋6處古蹟和歷史建築，靜謐街道、純樸民情和刻畫歲月痕跡的古蹟，顛覆老街遊客吵雜與商業氣息商店充斥的既有印象；為讓有「走馬看花」遺憾的遊客能細細品味歷史餘韻，由縣府輔導的屏東縣客庄文化觀光解說隊月初成立，旅行社看好發展潛力將合推深度文化之旅，讓佳冬古蹟巡禮邁入新紀元。

「很少有老街，一次匯集麼的古和歷史建物，更難得的是，在豐富的文化底蘊中，仍保有靜謐和純樸！」佳冬鄉文史發展會理事長楊景謀說，蕭家古厝、西柵門、步月樓、敬字亭、張家商樓、楊氏宗祠和詩人步道等景點，形成帶狀的古蹟巡禮路線，很適合古蹟巡禮小旅行，如有人專業在旁解說，感覺又不一樣了，客庄文化觀光解說隊的成立，能讓客細細品味。

「六根老街有不可思議的療癒魔力！」網路旅遊作家吳恩慈說，好的旅行可讓人身心放鬆還能夠獲得平靜，循著指示牌，在老街漫步詩人步道彷如與老派約會、在古厝品味歷史的餘韻、感受安靜的街道純樸民風，沒有遊客的吵雜聲和濃濃的商業氣息，像是一匹乾淨的布料一樣單純、乾淨。楊景謀強調，老街文化觀光產業隨著解說隊成立邁入新紀元後，保有怡然自得的悠閒氛圍不會忘。

六根村老街「活的博物館」過去由佳冬文史發展協會協助導覽解說，但人力有限，縣府為擴大旅遊能量，帶動客庄文化觀光產業，歷時半年籌畫、培訓的17名客庄觀光解說員月初成軍，並整合旅行社、民宿、特色美食、伴手禮業者和佳冬農會，引領遊客體驗人文、產業之美。旅行業者看好它的潛力，四方通行、屏東、東南、富達國際等多家旅遊業者安排實境採線團後，正式啟動遊程販售。

屏東佳冬鄉六根村被譽為「活的博物館」，短短1公里的老街涵蓋6處古蹟和歷史建築，成為古蹟巡禮小旅行絕佳首選地。圖／讀者提供
屏東佳冬鄉六根村被譽為「活的博物館」，短短1公里的老街涵蓋6處古蹟和歷史建築，成為古蹟巡禮小旅行絕佳首選地。圖／讀者提供
屏東佳冬鄉六根村被譽為「活的博物館」，短短1公里的老街涵蓋6處古蹟和歷史建築，圖為佳冬文史發展協會設計詩人步道。圖／讀者提供
屏東佳冬鄉六根村被譽為「活的博物館」，短短1公里的老街涵蓋6處古蹟和歷史建築，圖為佳冬文史發展協會設計詩人步道。圖／讀者提供
屏東佳冬鄉六根村被譽為「活的博物館」，短短1公里的老街涵蓋6處古蹟和歷史建築，圖為有風水概念太極陰陽池的楊家宗祠。圖／讀者提供
屏東佳冬鄉六根村被譽為「活的博物館」，短短1公里的老街涵蓋6處古蹟和歷史建築，圖為有風水概念太極陰陽池的楊家宗祠。圖／讀者提供

老街 古蹟 屏東縣

相關新聞

不讓古蹟巡禮只是走馬看花 客庄解說員帶你細細品味

屏東佳冬鄉六根村被譽為「活的博物館」，短短1公里的老街涵蓋6處古蹟和歷史建築，靜謐街道、純樸民情和刻畫歲月痕跡的古蹟，顛...

高市農會總幹事遴聘今截止 湖內、大樹農會兩人登記

高雄市各農會總幹事人選候聘登記今天下午4點結束，湖內區農會有兩人登記，立法院前院長王金平人馬蘇莚修出馬角逐。外界傳聞可能...

金門中山紀念林內傳蟲蟲危機 金管處將展開防治

金門國家公園是不少人假日最愛去的景點，但近日中山紀念林內松材線蟲病蟲害傳擴散，金門國家公園管理處今天表示，將於11月15...

創南台灣之先 新營醫院將引進AI機器人復健治療

人工智慧（AI）運用在醫療日益普及；衛福部新營醫院最快下月引進高科技復健機器人輔助復健治療，醫院表示，這也是南台灣各醫療...

屏東森林中圖書館 1樓誠品主題店陪伴讀者到2021年

屏東縣立總圖書館歷時2年整修，今年8月下旬重新開幕，打造「森林中圖書館」，誠品書店首次與縣市圖書館合作，打破以往圖書館與...

全國脊髓損傷者運動大會 屏東警方於特定路段實施管制

屏東縣政府將於明天舉辦｢2020第20屆全國脊髓損傷者運動大會｣，縣府社會處的規畫，為了讓身障者在選手之夜有一個友善的活...

全國學生技藝競賽 內埔農工拿下家事類科手工藝第一名

全國高級中等學校學生技藝競賽本周在新北市舉行，國立內埔農工家政科學生們參加家事類科手工藝拿下團體第一名，學生陳昂拿下金手...

金馬戒嚴長達45年 被遺忘的軍管歷史

解嚴以來，如何面對威權時期諸多壓迫人權的歷史，以及有關戒嚴時期政治受難者的平反工作，漸受重視。11月7日是金馬解嚴28周年紀念日，在國家積極處理轉型正義的此刻，金馬這兩個遠在海峽彼岸的離島，究竟經歷過怎樣的歷史經驗，值得吾人嚴肅以對。

從香水變汗水的故事 農婦轉行創業榮獲微型創業楷模

屏東縣萬丹鄉的佳合農產總經理、竹林有機農場創辦人的黃淑女榮獲「2020微型創業楷模」，並由勞動部次長王安邦親自頒獎。黃淑...

屏東縣運、脊損運動會共融選手之夜 設輪椅平台觀賞區

屏東縣運暨公教聯合運動今起為期3天展開、明天是全國脊髓損傷者運動大會在屏東登場，屏東縣政府14日晚間打造共融選手之夜在體...

屏東縣測量員山區工作時突昏迷死亡 右耳遭青竹絲咬傷

屏東縣府地政處吳姓測量員今年6到泰武山區找圖根、控制點，突然身體不適昏迷，下山就醫後，發現右耳遭赤尾青竹絲咬傷致死，吳姓...

爭取職棒明年到澄清湖球場比賽 陳其邁率3副市長力爭

今年高雄澄清湖棒球一場職棒一軍比賽都沒有，為了爭取職棒一軍到高雄比賽，高雄市長陳其邁今天表示，他和 3位副市長早已各自分...

熱門新聞

結婚送液晶電視微波爐！快報名嘉市集團結婚贈品1牛車

屏東縣測量員山區工作時突昏迷死亡 右耳遭青竹絲咬傷

2020新社花海 14日8時起交通疏導管制

美女議員與助理關係緊張 在議會喊「你一直在跟蹤我」

新北耶誕城今開城 迪士尼來了

宜蘭抹茶山爆紅反生亂象 不忍志工辛勞..公部門介入了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。