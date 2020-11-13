不讓古蹟巡禮只是走馬看花 客庄解說員帶你細細品味

屏東佳冬鄉六根村被譽為「活的博物館」，短短1公里的老街涵蓋6處古蹟和歷史建築，靜謐街道、純樸民情和刻畫歲月痕跡的古蹟，顛覆老街遊客吵雜與商業氣息商店充斥的既有印象；為讓有「走馬看花」遺憾的遊客能細細品味歷史餘韻，由縣府輔導的屏東縣客庄文化觀光解說隊月初成立，旅行社看好發展潛力將合推深度文化之旅，讓佳冬古蹟巡禮邁入新紀元。

「很少有老街，一次匯集麼的古和歷史建物，更難得的是，在豐富的文化底蘊中，仍保有靜謐和純樸！」佳冬鄉文史發展會理事長楊景謀說，蕭家古厝、西柵門、步月樓、敬字亭、張家商樓、楊氏宗祠和詩人步道等景點，形成帶狀的古蹟巡禮路線，很適合古蹟巡禮小旅行，如有人專業在旁解說，感覺又不一樣了，客庄文化觀光解說隊的成立，能讓客細細品味。

「六根老街有不可思議的療癒魔力！」網路旅遊作家吳恩慈說，好的旅行可讓人身心放鬆還能夠獲得平靜，循著指示牌，在老街漫步詩人步道彷如與老派約會、在古厝品味歷史的餘韻、感受安靜的街道純樸民風，沒有遊客的吵雜聲和濃濃的商業氣息，像是一匹乾淨的布料一樣單純、乾淨。楊景謀強調，老街文化觀光產業隨著解說隊成立邁入新紀元後，保有怡然自得的悠閒氛圍不會忘。