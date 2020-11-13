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高市農會總幹事遴聘今截止 湖內、大樹農會兩人登記

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市大樹農會總幹事張清榮衝勁十足，帶動玉荷包產銷榮景。圖／翻攝大樹農會官網
高市大樹農會總幹事張清榮衝勁十足，帶動玉荷包產銷榮景。圖／翻攝大樹農會官網

高雄市各農會總幹事人選候聘登記今天下午4點結束，湖內區農會有兩人登記，立法院前院長王金平人馬蘇莚修出馬角逐。外界傳聞可能接任高市農業局長的大樹農會總幹事張清榮仍依規定登記，旗山農會現任總幹事石檻彰與妻子同時登記參選，另有多位農會總幹事因年齡因素放棄登記，改推兒子或女兒接棒，多達19家農會同額登記參選，選況相對平和。

農漁會採間接選舉方式誕生經營團隊，高市有27家區農會、7家區漁會。高市農業局在11月9日至13日受理農會總幹事候聘遴選登記，高市海洋局預計11月23日至11月27日受理漁會總幹事登記，皆由農委會審查後公布人選，預計110年3月20日進行小組長與會員代表選舉。

此次農會改選，曾任王金平秘書的蘇莚修布局多時，登記參選湖內農會總幹事，將與現任總幹事曾國順對決。大樹農會也有兩人登記參選，外傳現任總幹張清榮可能接掌高市農業局長，所以張改推農會祕書歐幸娟接棒參選，不過此消息未獲市府證實，張清榮仍有登記；旗山農會現任總幹事石檻彰與擔任農會主管的妻子李秀春同時登記參選，雙保險意味濃厚。

大社農會總幹事陳宏誠、六龜總幹事邱蘭英、林園總幹事黃世明皆因年齡因素打算退休，邱的女兒林芷蕾，黃的兒子黃家澤登記參選，林、黃兩人都是市農會員工，具備農業背景。

大社農會計主任謝清標、彌陀區供銷主任劉建德登記。鳳山、燕巢、美濃、阿蓮、甲仙、永安、梓官地區、內門等19家都是現任總幹事登記，選情相對穩定。過去旗山、美濃兩農會競爭激烈，向來是藍綠政黨的必爭之地，下屆改選的煙硝味比以往沖淡許多。

高雄市

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