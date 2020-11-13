金門中山紀念林內傳蟲蟲危機 金管處將展開防治

金門國家公園是不少人假日最愛去的景點，但近日中山紀念林內松材線蟲病蟲害傳擴散，金門國家公園管理處今天表示，將於11月15日起至12月31日於林區內伐除松材線蟲病枯木，提醒遊客盡量避免靠近伐除區域，以免發生危險。

中山紀念林於民國56年完成以松樹為主之松樹林，成為金門地區森林遊樂、親子休閒活動的場域。金管處於今年更新增兒童遊憩設施，結合自然生態環境供親子同樂，為提供民眾安全遊憩環境，特辦理松材線蟲病枯木伐除。

據了解，松材線蟲入侵危害金門的松樹多年，今年度共計發現疫病林木2363株，其中858株松樹已枯亡，主要分佈地點包括昔果山、鵲山等區域，松材線蟲的病原為松材線蟲，松斑天牛為傳播媒介，松斑天牛從染病松樹羽化飛出後，啃食鄰近健康松樹之幼嫩枝條，並使病原松材線蟲傳染給其他松樹。

林木一旦染病，因水分傳導系統遭受破壞，在4至8週內即枯萎死亡，枯死後針葉病不脫落遺留在枯木上，呈現鮮豔之紅褐色。這些紅通通的病木散佈在林區四處，是松斑天牛的理想產卵環境，如不及時妥善處理，又將造成疫情的擴散。

據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局指出，松樹松材線蟲萎凋病的防治策略包括︰感染源的剷除、防止病害的傳播和增強松樹的抗病性，現階段仍以剷除感染源最為有效。