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創南台灣之先 新營醫院將引進AI機器人復健治療

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
衛福部新營醫院最快下月引進高科技復健機器人輔助復健治療，醫院復健科主任倪昊白（右一）說明運用要領。記者謝進盛／攝影
衛福部新營醫院最快下月引進高科技復健機器人輔助復健治療，醫院復健科主任倪昊白（右一）說明運用要領。記者謝進盛／攝影

人工智慧（AI）運用在醫療日益普及；衛福部新營醫院最快下月引進高科技復健機器人輔助復健治療，醫院表示，這也是南台灣各醫療院所率先引進者，每堂課50分費用約2500元，不過健保並未給付，對一般患者來說，負擔仍不輕。

新營醫院復健科主任倪昊白說，機器人復健針對因中風、脊髓損傷或外傷性腦損傷等不同疾患而失去運動功能的病人，使用上下肢機器人輔助復健治療，讓患者在安全輔助，提早進入功能性活動訓練，這套設備每套約200萬元，下月或明年初可正式引進嘉惠患者。

他指出，AI機器人用於復健治療，主要仍為輔助，仍須搭配傳統復健，對患者復健才會有更正向幫助。未來患者可安排不同課程復健，每堂課50分，收費約2500元，每周復健5至 6堂，若更普及，收費應還有調降空間。

倪昊白表示，透過高強度與反覆練習，促進神經系統可塑性，行動不便患者穿上外骨骼機器人後，可重新邁出步伐，走出家門，這是在臨床上看到最大改變。

他說，外骨骼裝置有生理感測器，可主動偵測穿戴者關節動作變化，配合使用者能力，在適當時候給予輔助力，包含走路、起立、坐下、蹲、跑、上下樓梯等動作，所需離心/向心力。對於走不好、走不遠、步態異常，上下樓梯困難者，有60%~90%使用者覺得功能大有改善。

除下肢復健，上肢部分，機器人可針對神經肌肉骨骼損傷造成手部功能障礙患者，結合機械結構執行手部訓練協助復健。鏡像手套提供多種訓練模式，利用健側手帶動患側手控制動作，訓練掌指開合、抓握、取物能力。

業者示範操作要領，強調得搭配傳統復健治療。記者謝進盛／攝影
業者示範操作要領，強調得搭配傳統復健治療。記者謝進盛／攝影

復健 AI 衛福部

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