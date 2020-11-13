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屏東森林中圖書館 1樓誠品主題店陪伴讀者到2021年
屏東縣立總圖書館歷時2年整修，今年8月下旬重新開幕，打造「森林中圖書館」，誠品書店首次與縣市圖書館合作，打破以往圖書館與書店對比，誠品在圖書館1樓入口旁進駐期間限定店，原本預計到11月15日，誠品書店今宣布，屏東縣立圖書館總館主題店，將延續陪伴讀者到2021年。
誠品書店屏東店設在屏東太平洋百貨7樓，誠品進駐屏東23年，在屏東縣立總圖書館的主題店原本預計3個月，受縣民好評，將延續到2021年，誠品也規畫系列活動。
「3日限定！延展選書樂」，11月20日到22日，在總館主題店挑選3本書推薦給圖書館，經書店確認沒有此書，就會成為圖書館的館藏，誠品書店依照每次推薦書目的金額，回饋5％給圖書館，作為後續的購書基金。
誠品屏東太百店位在太平洋百貨7樓，因百貨整體規畫，位在7樓誠品將移到5樓，原本360坪規模變成200坪。
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