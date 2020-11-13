快訊

鑽信用卡漏洞 「烤雞王」狂刷6300萬賠不出來

遲來的祝賀！大陸外交部祝賀拜登當選美國總統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國脊髓損傷者運動大會 屏東警方於特定路段實施管制

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東警分局配合｢2020第20屆全國脊髓損傷者運動大會｣於周邊路段實施各項管制措施。圖／警方提供
屏東警分局配合｢2020第20屆全國脊髓損傷者運動大會｣於周邊路段實施各項管制措施。圖／警方提供

屏東縣政府將於明天舉辦｢2020第20屆全國脊髓損傷者運動大會｣，縣府社會處的規畫，為了讓身障者在選手之夜有一個友善的活動空間，屏東警分局也配合周邊路段實施各項管制措施。

為因應｢2020第20屆全國脊髓損傷者運動大會｣，警方將於明天下午2時至晚上10時，仁愛路與公園路口至仁愛路與勝利路口全面管制車輛進入，並畫設為徒步區。

警方也將於，下午4時至晚上10時，勝利路與長春街口至勝利路與仁愛路口慢車道含路邊停車格全面管制，並畫設為復康巴士專用道；長春街汽車停車場於14日凌晨12時至14日晚上24時，將長春街汽車停車場畫設為各縣市復康巴士停車場。

另外，活動無設置攤商，警方也將會將針對周邊路段加強取締。警方也呼籲民眾，活動會場停車空間有限，請提早停車，徒步前往。

屏東警分局配合｢2020第20屆全國脊髓損傷者運動大會｣於周邊路段實施各項管制措施。圖／警方提供
屏東警分局配合｢2020第20屆全國脊髓損傷者運動大會｣於周邊路段實施各項管制措施。圖／警方提供

屏東縣政府 停車場 巴士

延伸閱讀

屏東縣運、脊損運動會共融選手之夜 設輪椅平台觀賞區

結婚登記順便打卡 屏市戶政所彩繪牆留美好回憶

屏東深夜傳鬥毆 警方意外查獲改造手槍、近300公克毒品

行動不便9旬老翁遭拿走錢包5千元 屏東警逮捕犯案女子

相關新聞

金門中山紀念林內傳蟲蟲危機 金管處將展開防治

金門國家公園是不少人假日最愛去的景點，但近日中山紀念林內松材線蟲病蟲害傳擴散，金門國家公園管理處今天表示，將於11月15...

創南台灣之先 新營醫院將引進AI機器人復健治療

人工智慧（AI）運用在醫療日益普及；衛福部新營醫院最快下月引進高科技復健機器人輔助復健治療，醫院表示，這也是南台灣各醫療...

屏東森林中圖書館 1樓誠品主題店陪伴讀者到2021年

屏東縣立總圖書館歷時2年整修，今年8月下旬重新開幕，打造「森林中圖書館」，誠品書店首次與縣市圖書館合作，打破以往圖書館與...

全國脊髓損傷者運動大會 屏東警方於特定路段實施管制

屏東縣政府將於明天舉辦｢2020第20屆全國脊髓損傷者運動大會｣，縣府社會處的規畫，為了讓身障者在選手之夜有一個友善的活...

全國學生技藝競賽 內埔農工拿下家事類科手工藝第一名

全國高級中等學校學生技藝競賽本周在新北市舉行，國立內埔農工家政科學生們參加家事類科手工藝拿下團體第一名，學生陳昂拿下金手...

金馬戒嚴長達45年 被遺忘的軍管歷史

解嚴以來，如何面對威權時期諸多壓迫人權的歷史，以及有關戒嚴時期政治受難者的平反工作，漸受重視。11月7日是金馬解嚴28周年紀念日，在國家積極處理轉型正義的此刻，金馬這兩個遠在海峽彼岸的離島，究竟經歷過怎樣的歷史經驗，值得吾人嚴肅以對。

從香水變汗水的故事 農婦轉行創業榮獲微型創業楷模

屏東縣萬丹鄉的佳合農產總經理、竹林有機農場創辦人的黃淑女榮獲「2020微型創業楷模」，並由勞動部次長王安邦親自頒獎。黃淑...

屏東縣運、脊損運動會共融選手之夜 設輪椅平台觀賞區

屏東縣運暨公教聯合運動今起為期3天展開、明天是全國脊髓損傷者運動大會在屏東登場，屏東縣政府14日晚間打造共融選手之夜在體...

屏東縣測量員山區工作時突昏迷死亡 右耳遭青竹絲咬傷

屏東縣府地政處吳姓測量員今年6到泰武山區找圖根、控制點，突然身體不適昏迷，下山就醫後，發現右耳遭赤尾青竹絲咬傷致死，吳姓...

爭取職棒明年到澄清湖球場比賽 陳其邁率3副市長力爭

今年高雄澄清湖棒球一場職棒一軍比賽都沒有，為了爭取職棒一軍到高雄比賽，高雄市長陳其邁今天表示，他和 3位副市長早已各自分...

高雄過埤配電所故障 今早前鎮、小港等區2萬多戶停電

高雄前鎮、小港、鳳山、大寮等地今早停電，共影響2萬2千多戶，台電表示，是因過埤配電所故障導致10條饋線停電，已在10點2...

藍營要市長硬起來拒萊劑 陳其邁：尊重中央、依法行政

高雄市議會國民黨團11日全力支持議會通過「高雄市食品安全衛生管理自治條例」，規定高雄市的肉品萊劑檢測都要「零檢出」，國民...

熱門新聞

直擊／中捷綠線媒體試乘 開箱「瑪莉公主」主題女廁

結婚送液晶電視微波爐！快報名嘉市集團結婚贈品1牛車

屏東縣測量員山區工作時突昏迷死亡 右耳遭青竹絲咬傷

美女議員與助理關係緊張 在議會喊「你一直在跟蹤我」

2020新社花海 14日8時起交通疏導管制

宜蘭抹茶山爆紅反生亂象 不忍志工辛勞..公部門介入了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。