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全國脊髓損傷者運動大會 屏東警方於特定路段實施管制
屏東縣政府將於明天舉辦｢2020第20屆全國脊髓損傷者運動大會｣，縣府社會處的規畫，為了讓身障者在選手之夜有一個友善的活動空間，屏東警分局也配合周邊路段實施各項管制措施。
為因應｢2020第20屆全國脊髓損傷者運動大會｣，警方將於明天下午2時至晚上10時，仁愛路與公園路口至仁愛路與勝利路口全面管制車輛進入，並畫設為徒步區。
警方也將於，下午4時至晚上10時，勝利路與長春街口至勝利路與仁愛路口慢車道含路邊停車格全面管制，並畫設為復康巴士專用道；長春街汽車停車場於14日凌晨12時至14日晚上24時，將長春街汽車停車場畫設為各縣市復康巴士停車場。
另外，活動無設置攤商，警方也將會將針對周邊路段加強取締。警方也呼籲民眾，活動會場停車空間有限，請提早停車，徒步前往。
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