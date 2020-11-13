全國學生技藝競賽 內埔農工拿下家事類科手工藝第一名

全國高級中等學校學生技藝競賽本周在新北市舉行，國立內埔農工家政科學生們參加家事類科手工藝拿下團體第一名，學生陳昂拿下金手獎第一名、劉宜瑄拿下金手獎第六名。昨天頒獎典禮會場，陳昂淚灑會場，她跟學弟妹們分享，沒有驚濤駭浪，訓練不出優秀的水手，擔任技藝競賽選手，能專精一項技藝，是寶貴經驗。

陳昂是魯凱族，住在瑪家鄉三和村，她的媽媽和外婆從事原住民服飾、飾品製作，她從小對手工藝有興趣，平常也會幫忙製作飾品，她在一年級下學期時被選為培訓選手。

陳昂對自己要求高，感謝老師嚴格要求與指導，她說，比賽時很緊張，靠著在心裡唱歌緩解情緒，得知拿下第1名時感動淚灑會場，她跟學弟妹們分享，沒有驚滔駭浪，訓練不出優秀的水手，擔任技藝競賽選手，即使沒得獎，也是寶貴經驗。

獲得金手獎第6名的劉宜瑄在國中畢業後先念1年高中，但因沒有興趣休學一年，在縣府的中輟生輔導計畫中學習烘焙，對烘焙有興趣，後來選讀內農家政科。劉宜瑄說，原本對手工藝沒有興趣，但在老師鼓勵下，她堅持下來，愈做愈有興趣。在受訓期間，她假日時要到社福館工讀，雖然辛苦，她也所學的手工藝融入工讀的活動設計，學以致用。

內埔農工校長張世波說，技職教育提供給學生一條適性的道路，只要肯努力，就有機會找到發光的舞台，感謝指導老師及家政科教師群的教導，讓同學們適性揚才。