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台灣醫療典範獎 義大3醫師獲肯定

中央社 / 高雄13日電

109年度台灣醫療典範獎公布，義大醫療體系醫院3名醫師獲獎，包括義大癌治療醫院院長洪朝明及大昌醫院院長張基昌。另義大醫院醫學研究部長孫灼均也獲頒台灣醫療貢獻獎。

義守大學今天表示，3名醫師致力於臨床醫療、推廣醫學教育、學術研究及偏鄉醫療等貢獻不遺餘力。

義大指出，義大癌治療醫院院長洪朝明重視婦女健康照護，成立乳房醫學中心。推動醫療資源積極整合計畫，義務提供偏遠地區醫療照護。支援區域醫院，解決偏鄉腫瘤醫師荒。對於提攜外科醫學生基層競爭力與照護品質更是不遺餘力。

義大大昌醫院院長張基昌則是在婦產科領域有豐富經驗，致力偏鄉醫療服務、醫學教育與臨床教學，提供機會讓國際醫護人員來台受訓。另外也帶領年輕醫師與義守大學醫學院教師共組研究團隊，鑽研臨床醫學與癌症形成機轉及藥物開發研究。

至於義大醫院急診醫學部醫師、醫學研究部長孫灼均主要負責推動醫學研究，在規劃學員臨床技能訓練課程方面獨樹一幟，也曾多次榮獲義大醫院醫學教育貢獻獎及優良教學醫師。

義大 醫師 偏鄉

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