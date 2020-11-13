從香水變汗水的故事 農婦轉行創業榮獲微型創業楷模

屏東縣萬丹鄉的佳合農產總經理、竹林有機農場創辦人的黃淑女榮獲「2020微型創業楷模」，並由勞動部次長王安邦親自頒獎。黃淑女為從上百位受推薦名單中脫穎而出，成為本次10位受獎者的其中一員。對此，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署長程泰運表示，她辭去美容美髮教職投入有機農場，從香水變汗水的故事讓人動容。

王安邦指出，由勞動部主辦的「2020微型創業楷模」，先從全國分區評選，再由評審從全國初選、複選、決選與實地訪查等，耗時九個多月，才能獲得微型創業楷模的殊榮，因此，獲獎者堪稱過五關斬六將。

10位微型創業楷模之中，受獎時，當場黃淑女感動落淚，身為年過半百的創業農婦，不僅同時照顧數十戶農民，還率領農戶群打造各個品牌與通路，如今榮獲「2020微型創業楷模」的肯定，令她十分感動。

程泰運也表示，黃淑女辭去美容美髮教職的「鐵飯碗」投入有機農場，從香水變汗水的故事讓人動容。