藍營議會黨團籲市府拒瘦肉精 陳其邁：尊重中央

高雄市議會國民黨團今天召開記者會為「讓高雄市民吃不到瘦肉精」致歉，並呼籲高市府向中央拒絕瘦肉精。高雄市長陳其邁回應，尊重中央對自治條例核定結果，並以此為施政依據。

高雄市議會中國國民黨團11日甲級動員，推動「高雄市食品安全衛生管理自治條例」修正案，要求肉品瘦肉精零檢出，法案在與無黨團結聯盟議員合作下，以人數優勢逕付二、三讀。

對此，民主進步黨高雄市議員林智鴻批評，這是透過政治操作犧牲人民健康，要求國民黨應道歉。

高雄市議會國民黨團上午召開記者會道歉。黨團總召蔡武宏表示，國民黨團修法讓高雄市瘦肉精的標準更加嚴格，卻被民進黨議員要求道歉、甚至「拉美牛救援」，所以國民黨決定為「讓高雄市民吃不到瘦肉精」一事致歉。

國民黨團指出，審查時民進黨議員邱俊憲提案將條文內「豬」字拿掉，國民黨才從善如流，接受民進黨的進步版本。

國民黨團表示，陳其邁現有代表民意的議會做後盾，呼籲陳其邁向中央喊出「高雄人拒吃瘦肉精」，捍衛市民食安健康。

對此，陳其邁接受聯訪表示，這要按照法令規定處理，自治條例通過後，要先送行政院核定，並經政務委員審查，了解程序就知道這有中央地方分權，也有相關法令規定。市府尊重中央核定結果，並以此為地方施行法令依據。

媒體詢問，是否會像台北市長柯文哲一樣到行政院會表達立場。陳其邁回答，法規審查不在行政院會，「這是很清楚的事情」。

對於國民黨團召開道歉記者會，林智鴻表示，國民黨上演鬧劇唱衰台灣豬，還用政治操作手段製造恐慌，把美豬、牛的萊克多巴胺科學問題政治化。

他說，對國民黨修法不按部就班，導致食安條例修正案無法進入委員會理性討論，他感到相當遺憾。