屏東縣運、脊損運動會共融選手之夜 設輪椅平台觀賞區

屏東縣運暨公教聯合運動今起為期3天展開、明天是全國脊髓損傷者運動大會在屏東登場，屏東縣政府14日晚間打造共融選手之夜在體育館前草地開唱，邀請大家一同為參與的選手們加油喝采，感受不一樣的共融演唱會。

屏東縣府指出，全國脊髓損傷者運動大會14、15日在屏東登場，招募屏東大學、屏東科技大學共120名學生參與志工服務，選手之夜演唱會在戶外草地，考量使用輪椅者無法順利移動甚至會有摔倒的隱憂，屏東縣不動產開發商業同業公會協助打造可容納300台的輪椅木棧平台，讓身障者通行無阻，不受場地限制。

輪椅木棧平台從昨天開始進場打造，今天屏東縣運開幕結束後，縣長潘孟安也到場了解情況，感謝相關單位協助。

屏東縣不動產開發商業同業公會理事長王世賢說，這次無障礙觀賞區採用斜角式嵌入工法打造木質通道、斜坡道以及木棧板平台，提供許多輪椅朋友或行動不便者，以最佳觀賞視角觀賞節目表演。

屏東縣運今開幕，潘孟安說，此次縣運有別以往，取消各鄉鎮隊伍進場改以聯合大進場，典禮過程簡化、活動時間精簡，讓選手有充裕時間熱身準備賽事，追逐自我更好的成績與表現，也期許透過縣運增加選手比賽經驗，切磋交流，在未來的比賽奪取更好成績。