研究生出借歷史照片被搞丟 高雄女中允誠心善後

台灣師範大學黃姓研究生今天在臉書貼文指出，他去年7月借給高雄女中一批日治時期照片，但雄女1年後卻稱已經遺失。對此，雄女回應請再多給時間找尋，也會誠心處理問題。

高雄女中今天表示，校方相當珍惜相關資源，但在這些照片掃描過程中，因同仁的疏失導致照片遺失。學校正盡全力搜尋中，請再給學校多點時間。

雄女指出，照片若遍尋不著，希望當事人再與校方溝通，採其它方案處理，學校完全秉持誠意面對問題。另外，因照片涉及他人肖像，在未經其或後人同意下，因涉個資保護，恐無法提供照片影像。

黃姓研究生今天凌晨在臉書（Facebook）貼文表示，他去年7月初將33張日治時期高雄州立高等女學校照片借給雄女，但要求掃描後歸還，雄女也給了新台幣3300元當作授權費，掃描後可以任意使用。

不過，當他在去年10月底要求雄女歸還照片時，雄女校方卻說找了一下午遍尋不著，找到後會快遞送回，結果讓他一等就是1年。

黃姓研究生表示，校方這幾天派員說明照片已被弄丟，理由是有外賓來訪時，將照片原件與雄女校刊給對方展示，可能因此不見。校方想以「私下和解」方式，賠償他當初購買費用。

研究生質疑，整件事問題並不在於雄女「賠多少錢」，而在學校應該有義務將物品歸還，且能進入雄女的人少之又少，查起來應不困難。

他說，雄女若無法找回照片或給予合理答覆，他將會有更多動作，也會走法律相關程序。