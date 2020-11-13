聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東縣測量員山區工作時突昏迷死亡 右耳遭青竹絲咬傷
屏東縣府地政處吳姓測量員今年6到泰武山區找圖根、控制點，突然身體不適昏迷，下山就醫後，發現右耳遭赤尾青竹絲咬傷致死，吳姓測量員因公死亡，屏東縣府協助撫卹，也會加強外業同仁服裝安全裝備、安全教育訓練。
今年初測量員吳姓男子獲得廉潔楷模，也是同仁心中溫暖的同事，事情發生在今年6月，吳跟同事們到山區測量工作，吳突然發生昏迷，送醫不治。10月下旬，死因報告出爐，吳遭赤尾青竹絲毒蛇咬傷耳朵意外致死。
地政處指出，因公撫卹部分，一般撫卹縣府部分已核定下來，另外診斷證明下來後，會送報銓敘部部分已送出提報。針對家屬部分，縣府與潮州地政事務所，持續關懷家屬，並協助安頓家計及補貼教育基金。
屏東縣議員洪明江昨在議會質詢時提出此事，請縣府地政處要協助家屬後事，更要適時關懷，並對相關工作人員安全問題重視，避免職災發生。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言