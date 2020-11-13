屏東縣測量員山區工作時突昏迷死亡 右耳遭青竹絲咬傷

屏東縣府地政處吳姓測量員今年6到泰武山區找圖根、控制點，突然身體不適昏迷，下山就醫後，發現右耳遭赤尾青竹絲咬傷致死，吳姓測量員因公死亡，屏東縣府協助撫卹，也會加強外業同仁服裝安全裝備、安全教育訓練。

今年初測量員吳姓男子獲得廉潔楷模，也是同仁心中溫暖的同事，事情發生在今年6月，吳跟同事們到山區測量工作，吳突然發生昏迷，送醫不治。10月下旬，死因報告出爐，吳遭赤尾青竹絲毒蛇咬傷耳朵意外致死。

地政處指出，因公撫卹部分，一般撫卹縣府部分已核定下來，另外診斷證明下來後，會送報銓敘部部分已送出提報。針對家屬部分，縣府與潮州地政事務所，持續關懷家屬，並協助安頓家計及補貼教育基金。

屏東縣議員洪明江昨在議會質詢時提出此事，請縣府地政處要協助家屬後事，更要適時關懷，並對相關工作人員安全問題重視，避免職災發生。