快訊

熊貓外送中午用餐時段驚傳當機 官方公告緊急搶修中

土耳其和法國「政教分離」之亂？與西化導師的百年恩仇

從美容美髮到有機農業 黃淑女獲微型創業楷模

中央社 / 屏東縣13日電

屏東縣萬丹鄉佳合農產總經理黃淑女從美容美髮老師轉行種植有機蔬果，從農場到創立農產公司，10多年在有機農業打出「淑女」的一片天，獲得「2020微型創業楷模」。

「2020微型創業楷模」評選由勞動部主辦，黃淑女從上百名推薦名單中脫穎而出，成為全國10名微型創業楷模之一，她昨天領獎時淚灑當場，強調「要感謝的不是家人，而是同仁，因為有同仁，才能朝著發展有機志業的目標前進」。

55歲的黃淑女原是美容老師，10多年前辭去教職回屏東萬丹鄉種有機蔬菜。她說，發現周遭許多人得癌症，開啟她種植有機蔬果的路，除了上相關課程外，也靠自己摸索。

黃淑女成立竹林有機農場，還成立全屏東第一家有機蔬果分裝流通場，配銷全台，除了自己農場的有機蔬菜，黃淑女也協助一些務農有機青年集貨，率領有機農戶群走出一條路，還以打工換宿方式解決人力問題，成為國內有農業相關科系大學學生的實習農場。

黃淑女表示，她以衛星農場、國際志工、團體參訪的方式，不斷推廣有機概念，目前她的有機農場生產超過52種蔬果，都通過台灣寶島有機農業發展協會驗證。

黃淑女的竹林有機農場除了供應學校營養午餐，也供應國內全聯及有機店的通路，其中，日產3000台斤以上的紅骨九層塔，獲得王品集團、台畜公司等集團青睞，被選為契作對象，獲得「羅勒夫人」、「九層塔女王」封號。

黃淑女不斷進修，在經營有機農場的同時也就讀屏東科技大學農企業管理研究所。屏科大創新育成中心經理曾珍琦說，黃淑女為開發九層塔保鮮技術，創立佳合農產有限公司，並進駐屏東科技大學創新育成中心，推出羅勒茶品，進攻高檔餐廳。

屏東縣 創業 萬丹

延伸閱讀

11光棍節 台南美髮業者為長輩、孩童義剪做公益

弘愛築夢助學金圓夢 弘光美髮系學生4競賽奪13冠軍

消保處通過瘦身美容規範 避免買少送多消費糾紛

昔日緊抱中國「白富美」 美容業能擺脫疫情陰霾 重啟高獲利動能？

相關新聞

屏東縣測量員山區工作時突昏迷死亡 右耳遭青竹絲咬傷

屏東縣府地政處吳姓測量員今年6到泰武山區找圖根、控制點，突然身體不適昏迷，下山就醫後，發現右耳遭赤尾青竹絲咬傷致死，吳姓...

爭取職棒明年到澄清湖球場比賽 陳其邁率3副市長力爭

今年高雄澄清湖棒球一場職棒一軍比賽都沒有，為了爭取職棒一軍到高雄比賽，高雄市長陳其邁今天表示，他和 3位副市長早已各自分...

高雄過埤配電所故障 今早前鎮、小港等區2萬多戶停電

高雄前鎮、小港、鳳山、大寮等地今早停電，共影響2萬2千多戶，台電表示，是因過埤配電所故障導致10條饋線停電，已在10點2...

藍營要市長硬起來拒萊劑 陳其邁：尊重中央、依法行政

高雄市議會國民黨團11日全力支持議會通過「高雄市食品安全衛生管理自治條例」，規定高雄市的肉品萊劑檢測都要「零檢出」，國民...

企業家邵永添跨界出擊 與女兒聯手開畫展《狂．禪》

御盟集團創辦人邵永添近年浸淫在創作天地，與女兒、永添藝術共同創辦人邵雅曼聯手出擊，在金馬賓館當代美術館辦新展《狂．禪》，...

打造佳冬「活的博物館」 蕭屋洋樓完成最後一塊拼圖

屏東縣佳冬鄉佳冬村、六根村的古蹟、古厝保存多，其中有86年歷史的蕭屋洋樓，採西洋古典結合日式和風打造的建築風格，在佳冬地...

義大醫療體系3醫師獲「109年度台灣醫療典範獎」表揚

109年度台灣醫療典範獎公布，義大癌治療醫院院長洪朝明、義大大昌醫院院長張基昌獲頒台灣醫療典範獎，另有義大醫院醫學研究部...

高雄上午空品不佳 4處測站呈稍差等級

高雄市環保局官方line「空品報你知」今早顯示有4處測站是空品稍差，呈現「局部橘色提醒」，市區、南高雄因PM2.5影響，...

高雄首座中區焚化爐將除役 陳其邁承諾5年內停燒垃圾

高雄市最早的資源回收廠中區資源回收廠從87年間開始燒垃圾，至今已使用22年，高雄市長陳其邁今天承諾，會在5年內讓中區廠「...

明星養老院 下月初高雄首演

資深製作人王偉忠推出華麗溫暖的熟齡音樂劇「明星養老院」，12月4日至6日在高雄文化中心至德堂首演，結合熟齡、明星、青銀共...

東港立體停車場動土

屏東縣東港鎮近年工商蓬勃發展，加上往小琉球的東琉線交通船熱絡，鎮內東隆宮、華僑市場等商圈停車已不敷需求，縣府斥資3億26...

大林蒲遷村 高市府下月公布草案

高雄市大林蒲遷村討論多時，市長陳其邁昨說，遷村案12月公布草案提中央，明年3月提修正計畫由行政院核定，並辦3場說明會，他...

熱門新聞

直擊／中捷綠線媒體試乘 開箱「瑪莉公主」主題女廁

彰化縣四大社會住宅三地點曝光 帶動房地產升值

結婚送液晶電視微波爐！快報名嘉市集團結婚贈品1牛車

影／車窗未關好 太魯閣獼猴闖入吃煎餃兩猴把風全都錄

美女議員與助理關係緊張 在議會喊「你一直在跟蹤我」

60餘年首度謝土 白河太城宮意外發現11幅潘麗水畫作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。