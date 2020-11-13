從美容美髮到有機農業 黃淑女獲微型創業楷模

屏東縣萬丹鄉佳合農產總經理黃淑女從美容美髮老師轉行種植有機蔬果，從農場到創立農產公司，10多年在有機農業打出「淑女」的一片天，獲得「2020微型創業楷模」。

「2020微型創業楷模」評選由勞動部主辦，黃淑女從上百名推薦名單中脫穎而出，成為全國10名微型創業楷模之一，她昨天領獎時淚灑當場，強調「要感謝的不是家人，而是同仁，因為有同仁，才能朝著發展有機志業的目標前進」。

55歲的黃淑女原是美容老師，10多年前辭去教職回屏東萬丹鄉種有機蔬菜。她說，發現周遭許多人得癌症，開啟她種植有機蔬果的路，除了上相關課程外，也靠自己摸索。

黃淑女成立竹林有機農場，還成立全屏東第一家有機蔬果分裝流通場，配銷全台，除了自己農場的有機蔬菜，黃淑女也協助一些務農有機青年集貨，率領有機農戶群走出一條路，還以打工換宿方式解決人力問題，成為國內有農業相關科系大學學生的實習農場。

黃淑女表示，她以衛星農場、國際志工、團體參訪的方式，不斷推廣有機概念，目前她的有機農場生產超過52種蔬果，都通過台灣寶島有機農業發展協會驗證。

黃淑女的竹林有機農場除了供應學校營養午餐，也供應國內全聯及有機店的通路，其中，日產3000台斤以上的紅骨九層塔，獲得王品集團、台畜公司等集團青睞，被選為契作對象，獲得「羅勒夫人」、「九層塔女王」封號。

黃淑女不斷進修，在經營有機農場的同時也就讀屏東科技大學農企業管理研究所。屏科大創新育成中心經理曾珍琦說，黃淑女為開發九層塔保鮮技術，創立佳合農產有限公司，並進駐屏東科技大學創新育成中心，推出羅勒茶品，進攻高檔餐廳。