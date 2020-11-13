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爭取職棒明年到澄清湖球場比賽 陳其邁率3副市長力爭
今年高雄澄清湖棒球一場職棒一軍比賽都沒有，為了爭取職棒一軍到高雄比賽，高雄市長陳其邁今天表示，他和 3位副市長早已各自分配，陸續與5個職棒隊伍接洽，「已經撒網、準備收網」，他對明年賽事有信心。
市議員康裕成、邱俊憲、何權峰、簡煥宗、李柏毅、黃文志、鄭孟洳等今天在議會總質詢時，對澄清湖棒球場今年都沒有職棒一軍的比賽感到遺憾，促市政府積極爭取職棒賽事到澄清湖棒球場比賽，讓喜愛棒球的高雄市民能就近觀看比賽，也避免澄清湖球場閒置。
陳其邁表示，他跟 3位副市長其實早已各自分配與5個職棒隊伍接洽，爭取明年安排一軍賽事到澄清湖球場進行，也都有所接洽，目前到「已經撒網、準備要收網」的階段，他很有信心爭取到賽事，這是大家共同的夢想，盼美夢成真。
他說，議員質詢之前，本來就在爭取，也跟球隊的負責人接觸，希望一步步恢復高雄的職棒賽事，讓高雄喜愛棒球的市民可以就近觀看；現在到了11、12月，正是安排明年職棒賽事的時期，因此加加緊腳步來進行。
至於自己支持那支球隊，陳其邁說「不能講」，但他認為喜歡棒球要從小培養起，他在副院長任內，都會關注高雄三民高中、高苑隊比賽情形。
邱俊憲建議市府，應該把澄清湖球場周遭休憩空間也完整規畫，讓整個場域的使用更有效益。陳其邁表示會到球場看一遍，未來配合捷運黃線規畫，鳥松區會是高雄生活娛樂消費休閒中心。
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