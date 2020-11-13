年輕人深夜飆車 金門警加強攔查取締

金門縣警察局今天表示，有民眾向警局反映，近來常有年輕人夜間駕駛汽機車疾速而行，呼嘯而過，不但容易造成車禍，又影響社區安寧。金湖分局昨晚起加強取締，首日告發改裝2件。

金湖分局新任分局長何明祥表示，為了防範車禍及危險駕車行為，除了原本每月規劃的擴大臨檢及路檢勤務外，更從昨晚起會同金門監理站連續4天針對容易肇事路段舉辦監警聯合稽查勤務。

何明祥說，稽查過程中同時加強取締青少年危險駕車、未戴安全帽、違法改裝車輛、無照駕駛及酒後駕車等行為，宣示維護民眾用路安全及環境安寧決心。首日告發違法改裝車輛2件。

何明祥呼籲年輕人不要耍帥耍快，要依道路速限行駛，以免危及用路人行車安全；縣警局同時呼籲家長多關心子女，鼓勵從事正當休閒活動，切勿從事危險駕車行為，以免遭受重罰。