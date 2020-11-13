年輕人深夜飆車 金門警加強攔查取締
金門縣警察局今天表示，有民眾向警局反映，近來常有年輕人夜間駕駛汽機車疾速而行，呼嘯而過，不但容易造成車禍，又影響社區安寧。金湖分局昨晚起加強取締，首日告發改裝2件。
金湖分局新任分局長何明祥表示，為了防範車禍及危險駕車行為，除了原本每月規劃的擴大臨檢及路檢勤務外，更從昨晚起會同金門監理站連續4天針對容易肇事路段舉辦監警聯合稽查勤務。
何明祥說，稽查過程中同時加強取締青少年危險駕車、未戴安全帽、違法改裝車輛、無照駕駛及酒後駕車等行為，宣示維護民眾用路安全及環境安寧決心。首日告發違法改裝車輛2件。
何明祥呼籲年輕人不要耍帥耍快，要依道路速限行駛，以免危及用路人行車安全；縣警局同時呼籲家長多關心子女，鼓勵從事正當休閒活動，切勿從事危險駕車行為，以免遭受重罰。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言