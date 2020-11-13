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藍營要市長硬起來拒萊劑 陳其邁：尊重中央、依法行政

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議會國民黨團上午開記者會，呼籲市長陳其邁要向中央表達拒吃萊劑肉品的立場。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議會國民黨團上午開記者會，呼籲市長陳其邁要向中央表達拒吃萊劑肉品的立場。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議會國民黨團11日全力支持議會通過「高雄市食品安全衛生管理自治條例」，規定高雄市的肉品萊劑檢測都要「零檢出」，國民黨團今天開記者會呼籲市長陳其邁要大聲向中央喊出，「高雄人拒吃瘦肉精」，好好捍衛高雄市民的食安健康。陳其邁表示，尊重中央最後核定結果，依法行政。

國民黨團今天在記者會一開始即向高雄市民鞠躬道歉，因為「守住了高雄食安，讓瘦肉精進不來，讓市民吃不到含瘦肉精的肉品！」

國民黨議員黃紹庭說，高雄市議會通過食安自治條例修正案，規定高雄市肉品的萊劑要「零檢出」，這是給陳其邁後盾去捍衛高雄市民的食品安全，盼陳其邁態度硬起來，向中央表達高雄拒萊劑。

國民黨團強調，這是透過議會正式立法，也代表多數市民的意見，陳其邁可以大聲地向中央喊出「高雄人拒吃瘦肉精」，不用順從「黨意」，因有「民意」做最強後盾。

陳其邁表示，地方自治條例通過後，按照法定程序，要送行政院核定，要經政務委員審查，程序上有中央與地方分權，也有相關法令規定；尊重中央最後核定的結果來做為地方施行法令的依據，要依法行政。

台北市長柯文哲12日到行政院會表達對萊豬的看法，會不會也去行政院會表達看法？陳其邁說，法規的審查不是在行政院會，這是很清楚的事情。

高雄市食品安全衛生管理自治條例修正案三讀通過之後，民進黨團批評國民黨是把科學的問題用來政治操作，也對11 日部分議事運作不滿，包括清點人數，也有議員要國民黨團向市民道歉。今天國民黨團真的向市民道歉，但是以反諷手法表示之所以道歉，是讓市民吃不到含瘦肉精的肉品。

國民黨團表示，不讓市民吃到含有萊克多巴胺的肉品都是好事，防止高雄人吃到含瘦肉精的肉品，難道錯了嗎？不願犧牲市民健康、把高雄擺在第一位，國民黨錯了呢？國民黨做了對的事，錯的是整個民進黨。

民進黨議會黨團書記長林智鴻表示，國民黨上演一齣鬧劇，國民黨是在唱衰台灣本土豬肉、對國產豬沒有信心，把科學的問題政治化，這樣的政治動作無助於理性的討論，尤其國民黨團在立法過程並沒有按部就班的交付到法規委員會進行實質審查，只是一昧政治操作，令人感到非常遺憾。

對於高雄市議會通過食安自治條例萊劑零檢出，市長陳其邁表示，程序上中央與地方有分權和相關規定，依法行政。記者楊濡嘉／攝影
對於高雄市議會通過食安自治條例萊劑零檢出，市長陳其邁表示，程序上中央與地方有分權和相關規定，依法行政。記者楊濡嘉／攝影

國民黨 高雄市 陳其邁

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