藍營要市長硬起來拒萊劑 陳其邁：尊重中央、依法行政

高雄市議會國民黨團11日全力支持議會通過「高雄市食品安全衛生管理自治條例」，規定高雄市的肉品萊劑檢測都要「零檢出」，國民黨團今天開記者會呼籲市長陳其邁要大聲向中央喊出，「高雄人拒吃瘦肉精」，好好捍衛高雄市民的食安健康。陳其邁表示，尊重中央最後核定結果，依法行政。

國民黨團今天在記者會一開始即向高雄市民鞠躬道歉，因為「守住了高雄食安，讓瘦肉精進不來，讓市民吃不到含瘦肉精的肉品！」

國民黨議員黃紹庭說，高雄市議會通過食安自治條例修正案，規定高雄市肉品的萊劑要「零檢出」，這是給陳其邁後盾去捍衛高雄市民的食品安全，盼陳其邁態度硬起來，向中央表達高雄拒萊劑。

國民黨團強調，這是透過議會正式立法，也代表多數市民的意見，陳其邁可以大聲地向中央喊出「高雄人拒吃瘦肉精」，不用順從「黨意」，因有「民意」做最強後盾。

陳其邁表示，地方自治條例通過後，按照法定程序，要送行政院核定，要經政務委員審查，程序上有中央與地方分權，也有相關法令規定；尊重中央最後核定的結果來做為地方施行法令的依據，要依法行政。

台北市長柯文哲12日到行政院會表達對萊豬的看法，會不會也去行政院會表達看法？陳其邁說，法規的審查不是在行政院會，這是很清楚的事情。

高雄市食品安全衛生管理自治條例修正案三讀通過之後，民進黨團批評國民黨是把科學的問題用來政治操作，也對11 日部分議事運作不滿，包括清點人數，也有議員要國民黨團向市民道歉。今天國民黨團真的向市民道歉，但是以反諷手法表示之所以道歉，是讓市民吃不到含瘦肉精的肉品。

國民黨團表示，不讓市民吃到含有萊克多巴胺的肉品都是好事，防止高雄人吃到含瘦肉精的肉品，難道錯了嗎？不願犧牲市民健康、把高雄擺在第一位，國民黨錯了呢？國民黨做了對的事，錯的是整個民進黨。