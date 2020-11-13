過埤變電所斷路器故障 高雄2萬2492戶全數復電
台電過埤變電所斷路器今天跳脫饋線，造成高雄多地停電，影響2萬2492戶。台電搶修後，目前全部復電，但對過埤所一個多月兩度停電，台電人員表示，事故原因仍在查。
台電鳳山區營業處表示，過埤配電變電所變壓器一次斷路器9時31分跳脫饋線，造成前鎮、小港、鳳山、大寮一帶停電，共影響2萬2492戶。台電人員搶修，9時45分轉供復電，上午10時23分全部復電。
事發的過埤變電所10月9日也曾因電纜頭故障，造成高雄市鳳山區、小港區大範圍停電，共有4萬277戶受影響。針對為何過埤變電所一個多月兩度停電，台電高屏供電區營運處人員僅表示，事發原因還在調查中。
這次停電也造成民眾受困。高雄市政府消防局表示，一名55歲女性上午9時34分受困鳳山區電梯，出動鳳祥分隊前往救援，受困者意識清楚，未送醫。
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