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企業家邵永添跨界出擊 與女兒聯手開畫展《狂．禪》

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
金馬賓館當代美術館辦新展《狂．禪》，平行展在集團旗下的晶英國際行館總統套房展出。圖／金馬賓館當代美術館提供
金馬賓館當代美術館辦新展《狂．禪》，平行展在集團旗下的晶英國際行館總統套房展出。圖／金馬賓館當代美術館提供

御盟集團創辦人邵永添近年浸淫在創作天地，與女兒、永添藝術共同創辦人邵雅曼聯手出擊，在金馬賓館當代美術館辦新展《狂．禪》，策畫同名平行展在集團旗下的晶英國際行館總統套房展出，是展覽的新突破。

《狂．禪》明天上午開展，邵永添也將發表新著作《家書》，展現經商哲學、處世態度、自我內省及對社會議題的關注。邵永添提到，2017年，御盟組織規模大幅成長，來到公司的新血輪，選擇與公司一起同行同命，應該讓員工理解集團的核心價值與方向，知道為何而戰，及產業正面對什麼樣的挑戰與考驗等，這些都是重要課題，把對員工勉勵的話收錄成書，不只獻給新世代，也分享給正面臨人生各種決策的執行者。

金馬賓館當代美術館2020年度壓軸《狂．禪》邵永添、邵雅曼雙個展，結合繪畫、立體裝置、現成品、攝影、錄像、聲音多種元素，創造出整體的藝術體驗，更是兩代企業經營者的共同展出，透過「狂熱」和「平靜」的對比，看似衝突卻可相容、甚至互補的藝術家生命歷程中，轉化為充滿能量的畫面。

邵永添近年接觸繪畫，一頭栽進藝術天地，態度投入，發揮創作潛能。邵雅曼擅長以景觀、空間為創作主軸，透過精神與物理空間的微妙互動，以不同的繪畫筆觸、媒材，梳理同時身為創作者與藝術經營者的巧妙平衡，也展現修習藝術逾20年的底蘊。

金馬賓館是高雄首座當代美術館，近年人氣與能見度提高，今年雖遇疫情，入館人次較去年同期增長兩倍，館內德國當代首飾藝術家鎌田治朗謝幕，與義大利莫拉基金會合作的嶋本昭三特展將在本周日謝幕，永添藝術預計明年策畫引介更多來自國內以及比利時、法國、日本等國際藝術家的精采作品，期待透過與國際合作接軌，用藝術翻轉台灣，展現高雄獨特價值。

邵永添從建築業起家，近年投入藝術領域，也有令人驚豔的成果。圖／金馬賓館當代美術館提供
邵永添從建築業起家，近年投入藝術領域，也有令人驚豔的成果。圖／金馬賓館當代美術館提供
金馬賓館當代美術館2020年度壓軸《狂．禪》邵永添、邵雅曼雙個展，本月14日開幕。圖／金馬賓館當代美術館提供
金馬賓館當代美術館2020年度壓軸《狂．禪》邵永添、邵雅曼雙個展，本月14日開幕。圖／金馬賓館當代美術館提供
永添藝術執行長邵雅曼從小展現創作天分，曾在英國攻讀藝術管理碩士，經營具有軍事歷史意義的金馬賓館當代美術館，揮灑藝術理念。圖／金馬賓館當代美術館提供
永添藝術執行長邵雅曼從小展現創作天分，曾在英國攻讀藝術管理碩士，經營具有軍事歷史意義的金馬賓館當代美術館，揮灑藝術理念。圖／金馬賓館當代美術館提供

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