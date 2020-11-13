結婚登記順便打卡 屏市戶政所彩繪牆留美好回憶

屏東市戶政事務所為讓結婚新人留下美好的回憶，將室內白色牆面彩繪成結婚打卡牆，並提供捧花和手拿板，讓新人登記結婚順便打卡拍照留念，受到新人和家屬的歡迎。

屏東市戶政事務所去年開始彩繪結婚打卡牆，受到新人的喜愛，今年擴大牆面到25公尺，從1面牆增加到3面牆，圖案也從1種增加到3種，讓新人有不同選擇，以及多拍不同圖案照片。

屏東市戶政事務所主任陳文漢表示，彩繪牆以「愛在屏東、幸福家園」為主題，呼應縣長潘孟安的「安居樂業、幸福屏東」施政理念，今年特別加碼添購浪漫捧花及甜蜜小語「我們結婚啦」、「永遠相愛」、「幸福城市」的手拿板，讓新人拍照時感覺更加幸福。

陳文漢表示，結婚彩繪牆面專區以柔和粉紅色系佐天空雲朵，夕陽彩霞為背景，結合屏東市地標萬年溪景觀橋，添加愛心樹、羅馬花柱拱門等，希望鼓勵適婚男女締結良緣，提高結婚率及生育率外，也鼓勵民眾能夠定居屏東，共同營造安居樂業的溫馨好生活。

陳文漢說，目前屏東市戶政事務所是縣內唯一設結婚打卡牆的事務所。

李姓與潘姓新人表示，屏市戶政事務所設想周到，還提供捧花及不同手拿板，牆的彩繪很浪漫，讓他們在登記結婚時有滿滿的幸福感。