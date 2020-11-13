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義大醫療體系3醫師獲「109年度台灣醫療典範獎」表揚
109年度台灣醫療典範獎公布，義大癌治療醫院院長洪朝明、義大大昌醫院院長張基昌獲頒台灣醫療典範獎，另有義大醫院醫學研究部長孫灼均獲得醫療貢獻獎，義大醫療體系醫院共有三位醫師獲獎。
義大醫院指出，109年度台灣醫療典範獎7日頒獎，義大癌治療醫院院長洪朝明成立乳房醫學中心，針對乳癌病人提供全方位照護，另支援區域醫院，解決偏鄉腫瘤醫師荒問題；義大大昌醫院院長張基昌在婦產科領域豐富經驗，致力偏鄉醫療服務、醫學教育與臨床教學，促成國際醫護人員來台受訓，達成推廣國際醫療服務、人才培育及學術交流的策略目標。
此外，院方指出，義大醫院醫學研究部長孫灼均負責推動醫學研究，為培育新一代臨床人員不遺餘力，深受國內外學生肯定，曾參與尼泊爾地震救護工作，並擔任義大醫療團團長，參與澎湖離島駐診，為偏鄉、離島居民提供醫療服務。
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