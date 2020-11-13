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高雄上午空品不佳 4處測站呈稍差等級
高雄市環保局官方line「空品報你知」今早顯示有4處測站是空品稍差，呈現「局部橘色提醒」，市區、南高雄因PM2.5影響，空氣品質略差，西半部偏北風正逐漸增強，擴散條件逐漸轉好，戶外空氣品質在中午過後將有明顯改善。
高雄市環保局表示，今天大環境大氣概況是東北風吹拂，南部為繞山偏北風。中午前，偏北風逐漸增強，平地風速由3m/s增強為5m/s以上，擴散條件轉好，空氣品質由局部橘色提醒轉為普通。中午過後偏北風持續，汙染無明顯滯留，空氣品質普通，愈接近晚上空氣愈好，傍晚過後適合散步運動。
秋冬季節空品考驗嚴峻，為降低空品負擔，目前興達電廠發1號、3號機停機中，2號與4號機友善降載減排中。
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