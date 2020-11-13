高雄首座中區焚化爐將除役 陳其邁承諾5年內停燒垃圾

高雄市最早的資源回收廠中區資源回收廠從87年間開始燒垃圾，至今已使用22年，高雄市長陳其邁今天承諾，會在5年內讓中區廠「除役」。

市議員康裕成、何權峰等議員今天在市政總質詢時表示，中區廠位在三民區，現在人口愈來愈密集，高雄市其他資源回收廠的量能足夠處理高雄市的垃圾，中區廠已老舊，是不是可以除役？

陳其邁表示，這要從整體的政策來思考，高雄市的資源回收廠可以處理本市的垃圾，也有處理外縣市的垃圾，配合南區資源回收廠的整建，中區廠可以在4年到5年內除役。

在康裕成的追問下，陳其邁肯定表示中區廠會在五年內除役。康裕成說，如果陳其邁能連任，中區廠是不是可以在連任的任期內除役？陳其邁給了肯定的答案。