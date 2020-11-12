高雄旗津海岸1920米藝術道 公共藝術白天晚上都搶眼

高雄市觀光局在旗津打造1920公尺的「旗津藝術道」，今天起展出7件公共藝術作品。觀光局長周玲妏表示，今年底會重新詮釋旗津特色的觀光人力三輪車，明年會持續延伸藝術道，並與旗后商圈發展協會合作加入在地藝術創作，讓旗津不只有老街、海景，還增添接地氣的藝術氣息。

「旗津藝術道」從旗津貝殼館旁「黃金海韻-海珍珠」大型戶外公共藝術到「星空隧道」，藝術家用公共藝術作品串連屬於海岸的藝術廊帶。觀光局表示，這次設置的作品，包括日本藝術家阿部乳坊的「海岸的守護者」木雕，以「守護」為主題，結合旗津當地故事創作出的作品；高雄在地藝術團隊「有用主張」為孩童設計富有童趣、可看、可玩的「津鯨有約」；豐收廣場則有用旗津海產意象的「風收、豐收」作品。