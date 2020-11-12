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高雄市藍營議員促承諾零舉債 陳其邁：不舉債是目標

聯合報 / 記者楊濡嘉蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市議員陳若翠（中）要市長陳其邁（右）簽署「零舉債」承諾書，陳其邁未簽署。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員陳若翠（中）要市長陳其邁（右）簽署「零舉債」承諾書，陳其邁未簽署。記者楊濡嘉／攝影

高雄市陳其邁下午向議會報告對修改財政收支劃分法的意見及如何減少高雄市債務，盼中央把地方受到汙染產業所受的負擔列入統籌款分配權數，獲得議員支持；對於目前高雄市負債逾2500億元，議員盼市府執行減債計畫，包括組織整併。國民黨議員陳若翠要陳其邁簽署「零舉債」承諾書，陳其邁未簽，但強調不舉債是目標。

議員王耀裕表示，前市長陳菊主政時曾鼓勵大型企業遷籍高雄，一年可望增加20億元營業稅收，但實際上「生雞蛋」的仍在台北，「放雞屎」的還是在高雄，高雄稅收及補助並無明顯增加，汙染依然嚴重！高市要極力向中央爭取統籌分配稅款修法，納入對地方承受汙染與不安全的回饋。

議員康裕成說，修財劃法喊了20年仍未修，高市府要如何成健全財政的目標？陳其邁表示，修法有一定困難，但仍會努力爭取中央補助。

議員吳益政要高雄市向中央要回縣市合併時要給高雄的818億元補助款。陳其邁同意中央「積欠高雄」的說法，強調縣市合併後累計統籌款、一般補助和計畫型補助，中央欠高雄810多億元，爭取積欠補助款是他擔任市長的責任，中央正透過計畫型補助慢慢還給高雄。

議員邱俊憲認為高雄市的人事費用高漲，社福津貼預算規模超過百億元，市府應啟動人力資源盤整，務實檢討，並檢討非法定預算退場機制，「勿讓政治人物請客，成為子孫的負債」。

陳若翠說，減債和還債是市民共同關切的問題，高雄一年負擔債務利息約20多億元，市民每人平均負債達9.04萬元，市府沒有明確還債計畫及平衡財務進度期程，希望市府「零舉債」。

陳其邁 高雄市 縣市合併

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