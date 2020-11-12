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見衛生局上門才戴口罩 高雄長照機構人員挨罰

中央社 / 高雄12日電

防範武漢肺炎疫情，高雄市規定進入醫療機構等需配戴口罩，但衛生局卻獲報長照機構人員沒戴口罩，直到衛生局上門，長照機構人員才急忙戴上，今天遭開罰新台幣3000元。

為防範新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，高雄市政府公告自9月24日起進入醫療機構等務必全程配戴口罩，11月2日傳出首例醫事人員未配戴口罩遭開罰，未料又有長照機關工作人員執勤同樣因未戴口罩挨罰。

高雄市衛生局今天表示，日前接獲高雄市一間護理機構工作人員未配戴口罩，衛生局人員11月2日前往複查，發現工作人員直到衛生局人員造訪時才戴上口罩。經調閱監視器畫面確認工作人員執勤時沒戴口罩，當場依傳染病防治法規定開單，今天並決定開罰3000元。

衛生局呼籲，民眾出入人潮擁擠及密閉場所務必落實「防疫新生活運動」，外出活動時，若無法維持室內1.5公尺、室外1公尺以上社交距離，應配戴口罩、落實肥皂勤洗手等。

衛生局 口罩

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