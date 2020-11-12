屏東偏鄉長照再升級 結合行動商店將營養送到府
屏東縣政府推動行動醫師、藥師及營養師到宅長照服務，今年6月起在原住民及偏鄉與行動商店廠商合作，推出整合服務，讓偏鄉長輩不出門也能購買到符合身體需求的營養食品。
購物車上的冰箱上掛著「行動商店」招牌，旁邊有「冷藏乳品」字樣，冰箱裡滿是牛乳、豆漿、優酪乳等適合長輩吃的食品，購買的長輩非常踴躍，他們有些人已先向「行動商店」預約日常生活用品，前往領取。
今年8月起，屏東三地門、瑪家和霧台3個原住民鄉，及內埔與竹田2個客家鄉的衛生所與行動商店廠商簽約，巡迴鄉內各文健站，讓長輩不用出門也能購買到牛乳、豆漿、優酪乳及飲料等符合長輩需求的營養食品，還有日常用品，瑪家鄉衛生所這個月正與廠商討論宅配到府的服務模式。
衛生局副局長張秀君表示，這是衛生局在推動的行動醫師、藥師及營養師到宅服務資源的再整合，結合行動商店起源於今年3月，瑪家鄉衛生所主任發現長輩們向上山的行動商店購物，由於長輩在不了解自己的身體情況下，可能購買不適合吃的食品，於是將行動商店整合進長照服務。
張秀君表示，行動商店到文健站後，由營養師向長輩進行衛教，指導長輩該買什麼食品，什麼樣的食品不適合吃，衛生局並與行動商店的廠商簽約，讓行動商店以固定路線和時間的方式，到鄉內的各個文健站巡迴服務。
張秀君表示，這是衛生局的「樞紐計畫」，也是讓長輩在家安老的長照服務，目前已有5個鄉的衛生所與行動商店簽約，受到長輩及家屬的歡迎，未來將推動到其他偏鄉。
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