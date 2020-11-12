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屏東第12所非營利幼兒園啟用 潘孟安揭牌

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府在枋寮鄉建興國小開辦建興非營利幼兒園，也是縣內第12所非營利幼兒園，縣長潘孟安主持揭牌啟用儀式後，與幼兒熱絡互動。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府在枋寮鄉建興國小開辦建興非營利幼兒園，也是縣內第12所非營利幼兒園，縣長潘孟安主持揭牌啟用儀式後，與幼兒熱絡互動。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府今天在枋寮鄉建興國小舉辦建興非營利幼兒園揭牌啟用儀式，也是縣內第12所非營利幼兒園，縣長潘孟安主持牌儀式變身「小小安」加入幼兒學習行列；他說，縣府逐年利用縣內小學空間設非營利幼兒園為主，新增公立幼兒園為輔，未來還會陸續增加非營利幼兒園，以減輕家長的經濟負擔，並提供弱勢家庭學齡前幼兒健康成長的教保環境，

潘孟安表示，縣府利用建興國小餘裕空間，與民間協力辦理非營利幼兒園，由公部門提供場地及設備，透過政府採購法，結合具教保專業的優質公益法人採成本價營運，以平價收費、優質教保、就近入學、貼近家長托育時間及弱勢優先，建構安全健康的教保環境；對承接單位也設有審核、評鑑及績效考評機制，家長滿意度列入評鑑項目。

縣府教育處說，建興非營利幼兒園招收3歲至入小學前幼兒共2班60名幼兒，透過公開招標評選，由社團法人屏東縣宥薰教育協會辦理，優先招收身心障礙幼兒、低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民幼兒及特殊境遇家庭子女，一般生收3500元，第3胎以上子女收2500元，低收入、中低收入戶免繳，收托時間可配合家長需求，寒暑假正常上課，並提供延長照顧服務，滿足不同托育需求。

建興非營利幼兒園的幼兒家庭文化背景多元，有來自韓國、非洲、越南、印尼、大陸等家庭的新台灣之子就學，潘孟安期許透過推動多元文化體驗課程，發展在地教學課程，並結合在地社區辦理老幼共學，涵育幼兒關心在地情感，鼓勵孩子自主探索與快樂學習。

縣府教育處說，屏東縣2至5歲幼兒數為2萬2081人，109學年度屏東縣公共化幼兒園供應量8147名幼兒，私立幼兒園供應量1萬4085名幼兒，109學年度屏東縣2歲至入國民小學幼兒入園率達6成﹔規畫110至112學年度公共化教保服務量增加998名，提升公共化教保服務量。

屏東縣政府在枋寮鄉建興國小開辦建興非營利幼兒園，也是縣內第12所非營利幼兒園，縣長潘孟安主持揭牌啟用儀式後，參與幼兒學習課程。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府在枋寮鄉建興國小開辦建興非營利幼兒園，也是縣內第12所非營利幼兒園，縣長潘孟安主持揭牌啟用儀式後，參與幼兒學習課程。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府在枋寮鄉建興國小開辦建興非營利幼兒園，也是縣內第12所非營利幼兒園，縣長潘孟安主持揭牌啟用儀式。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府在枋寮鄉建興國小開辦建興非營利幼兒園，也是縣內第12所非營利幼兒園，縣長潘孟安主持揭牌啟用儀式。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 幼兒園 潘孟安

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