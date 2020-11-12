澎湖風箏浪板邀請賽13日登場 好手海上競技

第三屆澎湖風箏浪板邀請賽13日起將在白坑沙灘海域一連展開3天的競技，澎湖在入冬後，東北季風強勁，在海面風浪滔滔下，進行浪板的競速，最為精彩刺激。

澎湖帆船協會表示，第三屆風箏浪板邀請賽13日起將在澎湖白坑沙灘海域一連展開3天的競技，包括有國內外50名男女好手前來挑戰，因受疫情影響，外籍選手只有4人，其餘來自台中等各縣市好手，部分選手已在風浪中練習，以爭取佳績。

父女檔澎湖風箏浪板好手侯建章與取得亞洲沙灘風箏浪板選手侯佳玲也將同場競技，為2024年進軍奧運會作暖身。

澎湖帆船協會表示，除了風箏浪板邀請賽外，20日起還有冬季風浪板公開賽，屆時包括2022亞運會風浪板選手張浩與更多的風浪板好手將在馬公競技，精彩可期。