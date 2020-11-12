屏東東港商圈周邊停車失衡 縣府斥資3億建立體停車場

為紓解屏東縣東港鎮內東隆宮、華僑市場等重要商圈停車需求，縣府斥資3億269萬元打造東港舊榮工之家立體停車場，今天舉行動土儀式，將提供容納258席汽車停車位、具綠能友善與智慧化停車設施的立體停車場，預定明年9月底完工；縣長潘孟安說，完工後不僅改善停車供需失衡問題，透過海洋文化意象的造型，更展現海洋城市的生命力。

潘孟安說，解決停車問題是各商圈蓬勃發展的重要課題，東港舊榮工之家立體停車場基地面積3302平方公尺，將興建地上4層鋼筋混凝土結構立體停車場，可容納汽車停車位258席；明年9月完工後，不僅具增加交通安全性、滿足東港大型觀光活動、結合運輸場站停車轉乘的功能，且距離現有往返小琉球之東琉線碼頭站不遠，可舒緩精華地段及觀光區域的停車需求，帶動地方經濟發展。

縣府交通旅遊處表示，東港鎮中山路舊榮工之家位於東港精華地段的東港商圈附近，鄰近有東港漁產品直銷中心（華僑市場）、東隆宮、大鵬灣國家風景區等人潮集中區域，屬人車密集的商業活絡範疇；停車場納入智慧化停車設施及綠能友善設計，採用簡單、立體、曲面的不同寬度金屬造型板作為建築外牆飾板，以曲線海浪，鮪魚曲線組合詮釋律動的海洋，傳遞東港樸實海洋文化形象，北向設置電子看板供商業廣告及其他文宣使用，同時具備現代資訊聚焦點、安全、辨識性高的都市型智慧停車空間。