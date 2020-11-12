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高市爭提高統籌款分配 盼納入對高汙染產業的付出

聯合報 / 記者楊濡嘉蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市財政局長陳勇勝向市議會報告高市負債及如何減債的作為。記者楊濡嘉／攝影
高雄市財政局長陳勇勝向市議會報告高市負債及如何減債的作為。記者楊濡嘉／攝影

高雄市長陳其邁今天下午率財政主計首長向議會報告目前負債、如何減債的計畫。財政局長陳勇勝報告時表示，目前高市負債2502億元，市政府將加強開源節流來減少負債，包括向中央爭取提高高市統籌分配稅款，建議中央將高市配合政策引進高汙染性產業的付出納入統籌分配稅款分配指標，作為對地方承受了汙染和不安全的回饋。

陳勇勝表示，高雄市分析債務產生的原因，有1、結構性因素，直轄市應辦事項多，負擔較高，人事費、法定社福等支出居高不下，捷運紅橘線舉借160.67億元支應。2、長期自自籌財源不足，高市地方稅預算由100年的309億元到110 年為421 億元，但占歲入比重，高市110 年為28.83%，6都中僅高於臺南市。3、縣市合併高高平，除承接原縣（含公所）債務，為達高高平，投入經費施做各區基礎建設，並提升福利補助和支出到與原市相同水準。

陳勇勝表示，沈重的人事費負擔、法定與非法定社福支出沉重、正推動重大軌道交通建設，都是高雄市財政面臨困境的重要原因。高雄市在6都中機關單位數最多，公教人員平均年齡最高，公務人員平均年資也最高；110年法定社福65.71億元，全國最高，非法定社福及補助支出則有35.63億元；鐵路地下化、環狀輕軌、岡山路竹延伸線、岡山路竹延伸線、捷運黃線等軌道建設，共需2912.53億元，高雄市要負擔1097.32億元。

如何降低負債？陳勇勝強調高雄市府要加強開源節流。開源方面，1、加速辦理公辦市地重劃及開發。2、爭取提高本市統籌分配稅款，建議中央將高市配合政策引進高汙染性產業之付出納入統籌分配稅款分配指標，作為對地方承受了汙染和不安全的回饋。3、爭取中央補助款。4、積極招商引資。5、加速公有設施促參招商；6、土地活化及標租；7、落實欠稅催徵及稅籍清查；8、要求基金擴增效能,增加盈餘繳庫。9、督導市營投資公司提升經營績效

節流方面，高市府要1、控管人事支出及人力負擔；2、加強債務管理,降低債務利息負擔；3、加強歲出預算審查及執行,減少不經濟支出；4、加強推動民間認養公共設施及業務委外。5、合理組織整併。

高雄市 債務 岡山

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