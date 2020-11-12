女法醫尹莘玲&變臉大師郭耀仁 雙獲「高杏獎」

11月12日是醫師節，高雄市醫師公會「高杏獎」今年表彰5名在臨床醫學研發及關懷弱勢醫療有特殊貢獻的醫師，高醫即占兩席。其中致力守護受虐兒的尹莘玲及第一位通過變臉人體實驗的整形外科醫師郭耀仁，雙雙獲獎。

「高杏獎」是高雄醫界崇高榮譽之一，今年獲獎的5人除尹、郭兩人外，還有高醫校友張榮州醫師及高雄醫學大學家長聯誼會長楊宜璋等人。

高醫院長鍾飲文表示，高醫走過63年，培育的人才開枝散葉，其中尹莘玲醫師是台灣首位女法醫，郭耀仁教授挑戰「變臉」，手臂移植的新技術，兩人都是都傑出工作夥伴，除醫術精良，也默默付出愛心關懷弱勢，為高醫人立了好榜樣。

尹莘玲原先從事法醫工作，在解剖過的4000多具大體中，發現不少是受虐致死的孩童，讓她發願守護，高醫成立法醫科後，她把驗屍技巧運用在兒虐驗傷上，首創驗傷醫療服務，引進高科技儀器、自製教材，宣導兒虐驗傷知識，幫受虐兒脫離險境，去年曾榮獲第29屆醫療奉獻獎。尹莘玲表示，守護兒虐這條路雖走得辛苦，但當看到受虐兒臉上重新綻放笑容，「感覺一切的付出都值得了！」

行醫近30年的郭耀仁，2015年帶隊前往南太平洋索羅門群島義診近三週，在極簡設備下，進行許多外傷手術縫合清創和摘除巨大腫瘤，期間還巧遇產婦急，緊急接生，後來嬰兒父親竟以他的英文名字替嬰兒命名，以念台灣的醫療協助。