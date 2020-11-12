快訊

台鐵斷軌案懲處出爐！9人最高層級到局長 最重記過一次

牛肉麵節是用紐澳及本土牛 柯文哲：中央再耍陰就翻臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女法醫尹莘玲&變臉大師郭耀仁 雙獲「高杏獎」

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
郭耀仁赴海外義診時有婦女急產協助接生，結果家長以他的英文名字替嬰兒命名。圖／高醫提供
郭耀仁赴海外義診時有婦女急產協助接生，結果家長以他的英文名字替嬰兒命名。圖／高醫提供

11月12日是醫師節，高雄市醫師公會「高杏獎」今年表彰5名在臨床醫學研發及關懷弱勢醫療有特殊貢獻的醫師，高醫即占兩席。其中致力守護受虐兒的尹莘玲及第一位通過變臉人體實驗的整形外科醫師郭耀仁，雙雙獲獎。

「高杏獎」是高雄醫界崇高榮譽之一，今年獲獎的5人除尹、郭兩人外，還有高醫校友張榮州醫師及高雄醫學大學家長聯誼會長楊宜璋等人。

高醫院長鍾飲文表示，高醫走過63年，培育的人才開枝散葉，其中尹莘玲醫師是台灣首位女法醫，郭耀仁教授挑戰「變臉」，手臂移植的新技術，兩人都是都傑出工作夥伴，除醫術精良，也默默付出愛心關懷弱勢，為高醫人立了好榜樣。

尹莘玲原先從事法醫工作，在解剖過的4000多具大體中，發現不少是受虐致死的孩童，讓她發願守護，高醫成立法醫科後，她把驗屍技巧運用在兒虐驗傷上，首創驗傷醫療服務，引進高科技儀器、自製教材，宣導兒虐驗傷知識，幫受虐兒脫離險境，去年曾榮獲第29屆醫療奉獻獎。尹莘玲表示，守護兒虐這條路雖走得辛苦，但當看到受虐兒臉上重新綻放笑容，「感覺一切的付出都值得了！」

行醫近30年的郭耀仁，2015年帶隊前往南太平洋索羅門群島義診近三週，在極簡設備下，進行許多外傷手術縫合清創和摘除巨大腫瘤，期間還巧遇產婦急，緊急接生，後來嬰兒父親竟以他的英文名字替嬰兒命名，以念台灣的醫療協助。

郭耀仁近年也前進高雄市桃源區拉芙蘭救護站、那瑪夏衛生所、台東蘭嶼衛生所及大武鄉衛生所救護站等地支援，2014年更帶領團隊完成全台首例手臂異體移植(亦是國際複合組織異體移植學會IHCTAS認可亞洲首例)，至2019年止已完成3例手臂移植，他的團隊2018年底也獲衛福部核可通過，是執行台灣第一個臉部異體移植的團隊，成果斐然。

尹莘玲是國內首位女法醫，長期關注兒童受虐問題。圖／高醫提供
尹莘玲是國內首位女法醫，長期關注兒童受虐問題。圖／高醫提供

高醫 醫師 衛生所

延伸閱讀

高醫在那瑪夏導入人臉辨識系統 沒帶健保卡靠臉也行

給LC500一雙翅膀！Lexus與特技飛行大師室屋義秀交流 推出限量70台 LC AVIATION特仕車

「刻在」挺同志遊行 陳昊森獻唱主題曲掀全場高潮

時髦工業風！寬庭倉庫新開幕 預約制感受世界大師作品

相關新聞

女法醫尹莘玲&變臉大師郭耀仁 雙獲「高杏獎」

11月12日是醫師節，高雄市醫師公會「高杏獎」今年表彰5名在臨床醫學研發及關懷弱勢醫療有特殊貢獻的醫師，高醫即占兩席。其...

《明星養老院》超強卡司！王偉忠：把老人當明星來對待

積娛樂圈42年功力，資深製作人王偉忠推出華麗溫暖的熟齡舞台音樂劇「明星養老院」，12月4日至6日在高雄文化中心至德堂進行...

金門學生參觀機場消防救援 小朋友：大開眼界

這是金門航空站的消防車、這是正常安檢的流程！為了宣導飛安，金門航空站今天特別舉辦飛安宣導週寫生、壁報比賽得獎者頒獎典禮，...

高市農業局長已內定？ 市府：市長現階段沒有徵詢人選

高雄市農業、海洋局長仍出缺，由副局長代理；今有媒體報導，高雄大樹區農會現任總幹事張清榮傳將出任高市農業局長。不過新聞局長...

屏東聖誕節又要下雪了！ 極光主題 感受雪國風情

每年吸引上萬人潮打卡拍照的「屏東聖誕節」將在11月27日在屏東公園熱鬧登場！屏東縣政府今年以「極光」為主題，將百年歷史的...

高雄看好夜間經濟 從衛武營到駁二可望成主力

高雄市議員郭建盟今天就高雄經濟發展質詢市長陳其邁，促市府要推動高雄夜經濟，闢夜間經濟專區，挽救低薪服務業，並將工策會轉型...

大林蒲遷村12月公布草案 陳其邁：會跟居民面對面溝通

高雄大林蒲遷村議題討論已久，市長陳其邁上任後宣示加速推動，陳其邁今說，大林蒲遷村12月會公布草案報中央，接著辦理查估等，...

大型車行車視野輔助系統效 屏東監理站培育種子教官

今年元月開始，大型車視野輔助系統雖正式列入車輛定期檢驗項目，但仍有很多駕駛人裝了設備卻沒有充分應用，忽略視野死角而造成遺...

高雄大林蒲居民不滿遷村嗆陳其邁 揚言不死人也要流血

為了大林蒲遷村案，大林蒲遷村權益促進會理事長黃琨育和幾位當地居民，今天到高雄市議會「嗆」 市長陳其邁，罵市府要用「協議價...

農委會同意畫設高雄興達養殖漁業生產區 占地480公頃

高雄市海洋局宣布，行政院農委會10月26日已核定同意劃設480公頃的「興達養殖漁業生產區」，未來將有助改善養殖環境，高市...

市長猛端建設大菜 藍打萊豬

「2年拚4年」是陳其邁選市長時喊得響亮的主旋律，凸顯時間壓力緊迫市政要邁步向前，下月初施政滿100天，是市民檢驗陳其邁第...

開雜貨店導覽文史 兼當廟公

往新北烏來的大台北849號公車駛進小粗坑站，車門一打開就可以看到大大的店招「阿義の柑（𥴊）仔店—鐵馬補給站」。68歲老...

熱門新聞

誇張！曾被譽全球「最美小徑」見晴古道人為垃圾竟成堆

前鎮瑞北夜市營業屆期 攤販臨時被告知「今是最後一夜」

2020光棍節結婚脫單 新北目前有238對登記結婚

環狀線首階吸轉乘 不如預期

70歲老校友荒煙漫草中找到校門…塵封41年 宜蘭土場國小重見天日

全球「最美小徑」 見晴懷古步道垃圾成堆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。