《明星養老院》超強卡司！王偉忠：把老人當明星來對待

積娛樂圈42年功力，資深製作人王偉忠推出華麗溫暖的熟齡舞台音樂劇「明星養老院」，12月4日至6日在高雄文化中心至德堂進行世界首演。他將熟齡、明星、青銀共居的超夯議題結合，邀戲劇界天王天后、全能藝人與網紅演出，請大家「把老人當明星來對待！」

「明星養老院」的超強卡司，包括郎祖筠、楊烈、黃嘉千、方文琳、范瑞君、洪都拉斯、陳漢典、黃浩詠，和來自泰國的人氣網紅Alizabeth娘娘等。團隊今天南下高雄開記者會，王偉忠出身嘉義眷村，方文琳是彰化人，黃嘉千小時候住在高雄三民區，三人都從南部到台北發展出一片天。「明星養老院」選在高雄出發，頗有衝衝看的南部硬氣！

「在娛樂圈待了42年，藝人和凡人差不多，需要別人的肯定過日子。」王偉忠說，藝人多是很單純的，女明星其實不難追，藝人和老人一樣，都需要大家的關心。舞台劇可以感覺台上演員和台下觀眾的呼吸一致，吞吐之間，有知己共鳴的感覺。

「明星養老院」是部關注明星心理層面的原創戲劇，並且「由明星演明星」，演員本身的演藝歷練和人生體悟，也或多或少灌注到舞台角色身上，戲與真實人生的對照和重疊，為整齣劇增添不少細膩感受。黃嘉千在劇中是資深玉女紅星和女團始祖梁菁菁，年長後因病變得迷糊，常常時空錯亂。黃說，這個角色有些吊詭，「要演一個忘記自己的人，但又要記得台詞」，希望能感動所有人的心。

方文琳演的是優雅溫婉的熟年院長，童星出身一路紅到大，卻在當紅的時候為愛引退嫁做人婦，多年後眼見演藝圈老友們邁入熟齡後變得寂寞，因此在先生的金援資助下號召大家共居。方文琳第一次演舞台劇，王偉忠覺得她的表現非常穩定，聲音真的就像院長，聽起來如水龍頭一樣是可以放出水來的，很有療癒效果。

方文琳說，年輕時覺得老有些可怕，那是因為未知，現在反而不會覺得老有那麼可怕，40、50到現在半百多，覺得還是很好哇！年輕有時想太多，當找到自己想要的生活方式，肯定自己的價值，規畫未來的生活，就永遠不會害怕。

「明星養老院」的住民也得面對殘酷世界考驗，藝人在網路時代如何自處？一場網紅「娘娘」為資深明星們開設直播課程的戲，道盡了表演方式的世代差異，卻也展現出上一代藝人的生存韌性。王偉忠說，這是一個社會現象，也呈現雙方的文化與價值觀都不同，過程很好笑。

王偉忠表示，舞台主體宛如豪宅大廳與秀場舞池，舞台設計李柏霖重現豪華攝影棚場景，並以壁畫和家具等布置，傳達出養老院典雅復古的居家風格。服裝部分特邀新生代設計師謝宜彣掌舵，為傳達王偉忠理想中的老派優雅，融合英式復古、義式時尚與東歐色彩風格，每套服裝都細細斟酌，觀眾看戲就像在看一場明星服裝秀。