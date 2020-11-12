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馬祖梅石演藝廳工程動土 象徵地方藝文起飛

中央社 / 連江縣12日電

馬祖梅石演藝廳統包工程今天舉行動土典禮，梅石演藝廳將成為600席位的地區中型演藝場域，象徵馬祖藝文起飛。

馬祖梅石演藝廳總經費新台幣5.18億元，將興建為600席位的多功能展演廳，為文化部「再造歷史現場」南竿大梅石計畫一環，也將成為串連梅石的樞紐地標，設計空間與專業設備朝向古典與流行音樂、傳統與現代戲曲及文化觀光劇場需求。

文化部參事林國章致詞表示，馬祖就是一座博物館，尤其戰地是馬祖珍貴文化資產，透過前瞻基礎建設計畫推動，文化部跟縣府合作發展地方綜合型演藝廳，有助地區文化藝術呈現，代表文化部預祝工程如實如質完成。

連江縣長劉增應致詞表示，梅石村曾是戰地軍民的休閒娛樂場域，期待大梅石成為從戰地走向觀光的歷史角色，未來梅石演藝廳將滿足地方文化觀光劇場需求，透過建築物「和平之翼」的設計，引領馬祖飛向觀光新未來，也是馬祖文化建設新的里程碑。

建築師黃孟偉表示，建築元素因應馬祖從戰爭走向和平、從封閉走向開放、從戰地走向觀光的歷史軌跡，以馬祖的保育類動物「黑嘴端鳳頭燕鷗」為建築立面設計，象徵「和平之鷗」，未來也是戰地文化和國際藝術島嶼、觀光文化再出發的新據點。

連江縣文化處表示，「馬祖梅石演藝廳統包工程」預計111年完工，將藉由高水準表演藝術場所、自製文化觀光劇場，提供多樣表演藝術節目及教育活動，結合「大梅石計畫」，引領民眾親近表演藝術，提升地區藝術文化和生活品質，打造屬於馬祖的文化品牌。

馬祖 建築

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