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高雄瑞北夜市熄燈 經發局研擬公布落日攤商

中央社 / 高雄12日電

高雄攤販集中場落日條款昨天屆期，瑞北夜市攤商續營業恐遭開罰；高市經發局今天回應，會積極跟攤商輔導溝通，也會討論公布面對落日的攤商夜市，共創消費者、居民、攤商三贏。

高雄攤販集中場落日條款昨天屆期，包括瑞北夜市等都錯失了申請合法的機會。不過，因瑞北夜市沒有管委會或自治會，也未獲得過半居民的同意，導致瑞北夜市攤商無法合法納管。業者昨天則表示憂心未來生計，甚至抱怨不知道是瑞北夜市最後一夜。

針對瑞北夜市攤商若再擺攤市府會怎麼處理，經發局長廖泰翔今天接受媒體聯訪表示，市府民國101年開始訂定相關自治條例，經延期2次，昨天是可申請合法的最後期限，因此未來無法合法納管的就會依法處理。

廖泰翔表示，瑞北夜市附近居民有過半數以上不同意繼續擺攤，但站在市府立場，期待可以創造居民、攤商及消費者三贏，未來就算是沒有自治會或管理委員會的，也將積極加強輔導、溝通。

媒體追問，未來會不會上網公布面對落日的夜市或攤商，以及如何跟流動攤商溝通，廖泰翔則說，內部會持續討論，最主要的還是攤商跟居民間要找到達成共識的平衡點，這是市府未來積極輔導溝通的方向。

他指出，因為很多攤商是流動的，最主要還是透過自治會或管委會方式將大家凝聚起來，做好管理，也要考量攤商商業行為、居民的居住品質、消費者消費權利等，期待三方可以達到共識。

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