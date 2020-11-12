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「屏東聖誕節」活動27日點燈 極光公車亭吸睛

中央社 / 屏東縣12日電

屏東聖誕節」活動將於27日在屏東公園熱鬧登場，這次活動特別打造15座耶誕老人「追極光」互動裝置公車亭宣傳，吸引民眾目光，縣府今天特別釋出10組燈飾圖案，歡迎民眾期待。

縣府表示，這次以「極光」為主題，將百年歷史的屏東公園打造成充滿奇幻氛圍的秘境，讓民眾在熱帶南國也能體驗到北國耶誕風情，縣內特別打造15座耶誕老人追極光互動裝置的公車亭，讓耶誕老人陪民眾一起等公車。

另外，活動也接續去年的耶誕老人立體海報熱潮，設計追光之旅的耶誕老人海報宣傳，寄發至全台文青店家。

縣府表示，屏東公園27日點燈後，將展開長達3個月的主題燈飾展示到明年3月1日，讓大家在無法出國期間，能到屏東體驗不一樣的耶誕氛圍。

隨著耶誕腳步漸近，燈飾已陸續布置在屏東公園內，引起民眾紛紛上網詢問，討論燈飾主題內容，為此，縣府傳播暨國際事務處今天搶先釋出10組主題燈飾模擬圖，有「極地破冰號」、星光閃閃的「極地星空」及浪漫破表的「極光大道」等，讓民眾大呼太期待。

縣府表示，今年活動除主題燈組外，於12月每個週末及12月24日至27日期間，還有一連串的音樂演出、魔術秀、「屏東下雪了」及親子互動活動，其中12月24日至27日各有充滿異國風情的耶誕市集，讓大家度過豐富的耶誕節。

屏東 極光 公車

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