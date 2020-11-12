高雄蓮池潭整體景觀欠管理 陳其邁：成立專案小組處理

高雄市議員陳麗珍今天在市政總質詢時，促請市府重視蓮池潭整體景觀，善用孔廟空間、環潭步道，也隨時清理垃圾和堆積的雜物，調整洲仔濕地的開放時間讓較多人有機會參觀。市長陳其邁表示，會請副市長林欽榮成立一個專案小組來處理。

陳麗珍說，孔廟及周圍有許多閒置空間，很可惜，市府花了不少錢整建環潭步道，可是現在去走一趟，不難發現許多地方雜亂，影響休憩觀光功能；蓮池潭畔的洲仔濕地，不少遊客想去參觀，可是開放參觀的時段稍嫌複雜，遊客容易撲空。

陳其邁說，洲仔濕地有許多生物物種，也各有其棲息的特性，但可以研商提供更多元的參觀方式，讓更多人有機會認識濕地。

對於蓮池潭環境、孔廟，陳其邁說，這要從整體環境來整理，水域的部分會和水利會合作處理；蓮潭孔廟是全台基地最大的孔廟，還有大小龜山的走道，都會請林欽榮成立專案小組來改善。