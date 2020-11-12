高雄看好夜間經濟 從衛武營到駁二可望成主力

高雄市議員郭建盟今天就高雄經濟發展質詢市長陳其邁，促市府要推動高雄夜經濟，闢夜間經濟專區，挽救低薪服務業，並將工策會轉型成夜間經濟辦公室。陳其邁表示會整合青年局、經發局、文化局推動夜間經濟，也會考量成立推動夜間經濟的辦公室。

郭建盟表示， 高雄逾6成就業人口從事服務業，但薪資低，年輕人找不到高階就業機會；他向高雄新創公司「比薪水」與「面試趣」執行長陳致宏請益，得知自「比薪水薪資查詢平台」13萬3078 筆職場員工回報的有效薪資情報中分析，2018至2020年六都服務業平均月薪，高雄其他服務業與住宿及餐飲業超薪酸，平均月薪不到30K，飲料業最低，平均月薪2萬6231 元。

郭建盟說，在高市政府鎖定高科技、5G．AIOT力拼製造業產業轉型之際，高雄服務業也要轉型，跳脫低薪宿命，250億國際級地標衛武營、高雄展覽館、郵輪旅運大樓、流音中心可以扮演火車頭，驅動高雄會展、國際級藝術文化展演、流行影視音樂與郵輪觀光運補新興產業。