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大林蒲遷村12月公布草案 陳其邁：會跟居民面對面溝通

聯合報 / 記者蔡孟妤楊濡嘉／高雄即時報導
國民黨高雄市議員陳麗娜。記者楊濡嘉／攝影
國民黨高雄市議員陳麗娜。記者楊濡嘉／攝影

高雄大林蒲遷村議題討論已久，市長陳其邁上任後宣示加速推動，陳其邁今說，大林蒲遷村12月會公布草案報中央，接著辦理查估等，3月修正後再由行政院核定；市府會成立辦公室及舉行3場說明會，他會親自出席跟居民面對面溝通。

高雄市議會上午市政總質詢，國民黨議員陳麗娜關切大林蒲遷村議題，陳麗娜說，遷村計劃書到現在還沒看到，承諾很多，但沒有白紙黑字，很難讓居民信服。

陳麗娜問陳其邁計畫書何時公布？是否成立遷村策進委員會？陳其邁答詢說，12月會提出草案報中央，再辦理查估等，3月修正後，再由行政院核定。市府會成立專案辦公室，並召開3場說明會，他都會親自出席，直接面對市民，面對面跟居民溝通，每個市民都是委員。

陳麗娜希望專案、專法處理遷村，陳其邁說，專法是為突破現行規定而設，目前採取專案方式處理，若仍有不足才會考慮專法。

陳麗娜並指，攸關大林蒲遷村的新材料循環經濟園區環評可能曠日廢時，恐怕影響遷村進度，希望陳其邁建請中央將兩個計畫脫鉤辦理，讓大林蒲遷村先行。

陳其邁說，大林蒲遷村是在經濟部大林蒲材料園區計畫下的子計畫，預算1000億元，其中遷村預算500多億，環評、建廠、招商等是中央權責，地方負責把遷村做好，如中央在園區環評、建廠、招商等進度有延宕，「我們遷村就先走了」。

陳其邁也允諾，大林蒲遷村一坪換一坪，不用補差價，農地等會採協議價購，從優辦理，價格會好很多；如果居民遷村後仍想務農，也會幫忙找農地，租金可以非常便宜。

陳麗娜並要求大林蒲公設保留地應先解編，並給予居民健康醫療保險等；陳其邁說，現在解編，屆時還得報經濟部再解編一次，應該一次到位完成，市府會用協議價購公設保留地，並強調公布草案內容後，有信心條件更照顧大林蒲居民。市府也會針對大林蒲居民遷到鳳山小港等地後，繼續提供健康調查服務。

對於沒有房子的租屋居民，陳其邁也表示會幫忙解決居住問題，會興建只租不售的社宅，提供無房者租屋居住。另宗廟也會從優從新鑑價補助。

陳麗娜並將質詢所有要求列出，並請陳其邁簽名，但陳其邁未簽，陳其邁受訪說，陳麗娜每項問題都有回答，他會很誠懇逐項照顧居民，市府有些條件還比陳麗娜的訴求更好，「所以我們做更好的事情，還要去簽一個不好的條件嗎？」

陳其邁強調，他會召開3場說明會，並親自到場聽市民意見，「每個市民我都會親自溝通；有什麼問題，會一項、一項跟市民做好溝通，然後才會定案」。

今上午也有大林蒲居民到議會陳情抗議，居民陳玉西說，居民過去已曾被政府徵收過土地，如今要遷村，不該造成居民負債，且居民長期犧牲健康，也不該沒有健康保險。另一居民陳小姐則說，市府應該重新普查，之前程序都是按照市府意思，並非居民意願，且至今連草案都沒有，何談遷村？

陳其邁 陳麗娜

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