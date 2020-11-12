高雄大林蒲居民不滿遷村嗆陳其邁 揚言不死人也要流血

為了大林蒲遷村案，大林蒲遷村權益促進會理事長黃琨育和幾位當地居民，今天到高雄市議會「嗆」 市長陳其邁，罵市府要用「協議價購」的方式以低價來價購他們的土地，要市府不要欺負他們，還揚言要和市府「輸贏」、「不死人也會流血」。

高雄市議員陳麗娜今天總質詢時就大林蒲遷村問題強力質詢陳其邁，黃琨育和大林蒲一些居民到場旁聽，對於陳其邁說要協議價購大林蒲土地、要提供國宅讓居民「租住」很不滿，質詢結束後的休息時間，一度進到議事廳大聲嗆尚與議員談話的陳其邁，很快被警衛請出議事廳。

黃琨育說，民進黨現在執政了，對於大林蒲遷村就要概括承受，難道還要怪國民黨不成？市府老是說大林蒲土地不值錢，對他們不公平，以前大林蒲的土地價格很高，是政府在大林蒲蓋工廠汙染當地，要遷村也不是大林蒲要遷，是政府造成的，現在要用農地等的現值來價購他們的土地，那裡要畫成工業區，怎麼不用工業區的土地來價購？

黃琨育說，他三代世居大林蒲，現在市府要他們遷走，是提供國宅讓他們租，他們有自己的房子，為什麼要去租房子？