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農委會同意畫設高雄興達養殖漁業生產區 占地480公頃
高雄市海洋局宣布，行政院農委會10月26日已核定同意劃設480公頃的「興達養殖漁業生產區」，未來將有助改善養殖環境，高市府將健全管理制度，更進一步保障養殖漁民權益。
高雄養殖漁業面積約3881公頃，原有公告劃設永安、永華、新港與彌陀等4處養殖漁業生產區及彌陀魚塭集中區共約1407公頃，再加上「興達養殖漁業生產區」480公頃，約佔全市養殖面積一半。
海洋局表示，「興達養殖漁業生產區」範圍包括茄萣、湖內及路竹等3個行政區既有養殖魚塭。劃設養殖漁業生產區有利爭取政府資源及經費，投入養殖進水與排水、海水引水等公共建設，改善養殖環境，並設置專責維管單位。
未來「興達養殖漁業生產區」將配合政府產銷輔導計畫，長遠扶植養殖業，同時兼顧水土資源與環境維護。
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